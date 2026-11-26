選戰倒數兩天，民進黨雲林縣長候選人劉建國今天一連兩場大車掃，火力集中搶攻大票倉虎尾鎮，晚間千人徒步大遊行，聚集眾多支持者一路高喊「凍蒜！」，勞動部長洪申翰也來助陣，聲勢拉到最高。洪申翰肯定劉建國擇善固執和溫暖關懷兩大特質，是雲林縣長的不二人選，請大家全力支持。

今天下午劉建國以車隊在虎尾展開車掃，晚間更集中火力展開市區徒步掃街，勞動部長洪申翰、前縣長蘇治芬及上千名支持者陪同從虎尾競總出發，聲勢浩大，一路沿著人潮聚集的中正路、福民路、林森路等商圈拜票，展現團結氣勢，期在最後關鍵時刻催出選票。

洪申翰表示，他和劉建國立院共事，劉的每個提案、質詢都為雲林農民和弱勢族群極力發聲，劉的個性擇善固執，只要對的事情一定堅持到底，但對基層弱勢則有溫暖與關懷，是最擔任雲林縣長的不二人選，籲請鄉親全力支持。

劉建國則說，雲林不能在原地踏步，未來將引進新產業，透過「留才」、「攬才」解決雲林人口流失，尤其虎尾將匯集國家高齡醫學暨健康福祉研究中心、台大虎尾院區二期擴院、農民環境與職業健康中心，未來將設置國家動植物防檢疫研究中心，虎尾四大國家級中心已漸成形，未來產生的共伴效應打造成為國家最大的「醫療照護產業園區」。

劉建國表示，他一步一腳印實現願景，創造就業年輕人留鄉已不是口號，他承諾當選第一年一定交出階段性成績單，大家拭目以待。