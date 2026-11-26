民進黨桃園市長候選人黃世杰今晚出席「南桃園大團杰造勢晚會」，黃世杰致詞時再次向台下鄉親闡述自己的政見理念，期盼透過全面性的產業升級與生活照顧政策，將桃園打造成為宜居宜業的「國門心都，世界桃園」。

黃世杰表示，他與團隊積極走訪桃園十三個行政區，足跡不僅深入復興區的上巴陵與溪口台部落，與原鄉耆老及青年探討地方發展，更抽空前往馬祖，與當地夥伴交流兩地未來的緊密連結。透過傾聽許多面臨困境、卻遲遲未獲市府妥善協助的市民心聲。

黃世杰承諾，未來就任後將立即著手規畫，重啟過去被擱置的建設與工作，讓桃園的發展重新上軌道，找回市民的光榮感。

在產業發展布局，黃世杰指出，桃園應扮演「桃竹苗大矽谷」的領頭羊角色，未來將藉由龍科三期台積電進駐的契機，帶動周邊產業園區聚落成型與翻新，並同步推進捷運橘線建設及主要道路拓寬，建構順暢的交通路網。

針對近年桃園的招商表現，黃世杰認為，過去幾年因市府處理不當，導致台積電一度放棄進駐龍科三期、美光投資案因勞資協商延燒引發業界疑慮，甚至使群聯電子宣布放棄在桃園設置研發據點，嚴重延宕城市進步。

在居住與交通層面，黃世杰提出改善大眾運輸、告別「幽靈公車」，並規畫在8年內將社會住宅擴充至2萬戶，同時釋出2千戶「婚育宅」，減輕年輕世代成家的負擔，還要廣設特色公園、完善針對全市26萬隻毛小孩的寵物照顧政策，也將普及運動場館、推廣長輩適性運動並加強照顧運動選手；更將透過藝文展演與「演唱會經濟」活絡在地商圈，甚至評估於航空城引進國際知名主題樂園，打造桃園成為新興的國際旅遊目的地。

針對市民醫療權益，黃世杰指出，要補足兒童、高齡、急重症及癌症等醫療缺口，並重新啟動已核定病床數的清大醫院BOT計畫，同時積極爭取桃園第二座醫學中心成形，以落實全體市民的醫療平權。