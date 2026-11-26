基隆市長選情緊繃，選戰進入最後決戰，尋求連任的市長謝國樑今晚辦萬人造勢晚會，集結藍白要角站台助講，凝聚支持者士氣，力拚選前最後一波催票。台中市長盧秀燕助講時說，謝國樑是民進黨第一號眼中釘，謝為保住市府財產遭綠營發動罷免案仍沒被打倒。立法院長韓國瑜說，綠營發動三軍加網軍，一副要把謝國樑吞下去，呼籲基隆人大團結力挺做牛做馬的好市長。

今晚助講陣容堅強，包括立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、前國民黨主席朱立倫、立委林沛祥，以及民眾黨秘書長周榆修等人齊聚，主打藍白合作抗綠，除凝聚藍白支持者的心，也希望催出基本盤、拉高投票率。

盧秀燕、韓國瑜陪謝國樑大進場，受到夾道歡迎。盧是正港基隆人，她助講時一開場就說「我是基隆女兒」，細數小時候住過中山區、安樂區，高中讀基隆女中，和鄉親博感情。

盧秀燕直言，謝國樑是民進黨的第一號眼中釘，謝4年前剛當選時，發現基隆東岸廣場竟然要登記給商人，「那明明是市民的資產耶，商人可以來租，沒聽過租屋要把財產登記給房客」。盧表示，謝國樑因為要維護基隆財產而得罪民進黨，當選不到幾個月就面臨罷免考驗，綠營設法要除之而後快，綠營認為，唯有拔除謝國樑才能為所欲為。盧還說，還好基隆人是有正義感的，堅持基隆財產不能隨便被拿走，讓綠營暗助的罷免案踢到鐵板。

盧回顧說，罷免案期間，府院黨人士紛紛來基隆要罷免謝國樑，2026年選舉，民進黨運用黨國資源最多、要對付政敵的戰場就在基隆，呼籲支持者為謝國樑拉票，守住國門守住國樑，守住基隆財產，守住基隆每一分土地。

「民進黨是不是跟基隆人有仇，透過罷免案在整市民啊！」韓國瑜說，基隆接連發生基隆市長謝國樑、立委林沛祥罷免案，城市面臨紛擾，讓市民感到厭倦，綠營發動三軍加網軍共四軍，一副要把謝國樑吞下去。韓還說，民進黨動輒發動反中、恐中戰略， 老是愛扣人為中共同路人。

韓國瑜說，謝國樑市長任內為市民做牛做馬，一路辛苦被打壓仍堅忍熬過來，呼籲基隆一定要大團結，當謝國樑分身，最後時刻全力拉票投票。韓還說，美麗小鳥要起飛少不了一對翅膀，這雙翅膀一邊是謝國樑，另一邊翅膀是議員，呼籲支持者集中選票，讓藍軍市長、議員都能繼續為城市做事。

民進黨基隆市長候選人童子瑋本月22日在國門廣場辦造勢晚會，當天近萬人到場，賴清德總統、前總統蔡英文接力站台，展現綠營整合氣勢。謝國樑今晚的造勢是藍營投票前最後一場大型造勢，除了展現藍白整合成果，也肩負凝聚支持者、衝刺投票率的戰略。

基隆市長選情緊繃，選戰進入最後決戰，尋求連任的市長謝國樑今晚辦萬人造勢晚會，集結藍白要角站台助講，凝聚支持者士氣，力拚選前最後一波催票。記者余承翰／攝影

基隆市長選情緊繃，選戰進入最後決戰，尋求連任的市長謝國樑今晚辦萬人造勢晚會，集結藍白要角站台助講，凝聚支持者士氣，力拚選前最後一波催票。記者余承翰／攝影

基隆市長選情緊繃，選戰進入最後決戰，尋求連任的市長謝國樑今晚辦萬人造勢晚會，集結藍白要角站台助講，凝聚支持者士氣，力拚選前最後一波催票。記者余承翰／攝影