花蓮縣長選戰三腳督，明天選前之夜，國民黨候選人游淑貞團隊從六期重畫區出發，有立委傅崐萁、縣長徐榛蔚助陣。無黨籍張峻今晚在金三角商圈掃街，有和碩董事長童子賢及行政院政委季連成陪同，明晚還有大遊行；無黨籍魏嘉賢選前之夜打出兄弟牌，與參選市長的弟弟魏嘉彥從福町路出發一路走到商圈拜票。

選前關鍵兩天，3名候選人都全力固守花蓮市、吉安鄉大票倉。游淑貞今天由傅崐萁、徐榛蔚陪同展開豐濱鄉及吉安鄉車掃行程，游淑貞站在宣傳車上，高舉印有「3」號的大手套，面帶笑容揮手問候，沿途不少鄉親揮舞國旗迎接；前縣長謝深山晚間也到競選總部為她加油打氣。

藍營明晚舉辦「守護潔淨家園・善良美好花蓮」團結大遊行，訴求「拒絕汙染性光電、拒絕黑金」，在六期重劃區集合晚間6時出發，傅崐萁及徐榛蔚將陪同游淑貞在金三角掃街，展現團結凝聚力。

無黨籍張峻強攻對手大本營，今天白天在吉安鄉車掃，晚間轉至花蓮市在金三角商圈徒步拜票，童子賢、季連成現身在選前最後階段為張峻拉抬聲勢；明晚「做伙拚！咱會贏」大遊行晚間6時45分從競總出發，季連成仍將力挺。

季連成說，選舉進入最後兩天，他特別請假要助張峻翻轉花蓮；童子賢說，花蓮政壇17年來像一灘死水，改變的時間到了，要翻轉花蓮，拚經濟、顧家庭、顧安全。張峻感謝兩人專程來相挺，他說，金三角商圈以前很熱鬧，現在非常沒落，讓人非常難過和擔心，一定要翻轉讓花蓮愈來愈好。

無黨籍魏嘉賢的父親魏東河日前病逝，他收拾心情後昨天起恢復車掃行程，有「玉里法國爸爸」之稱的劉一峰神父，昨天特地從玉里北上花蓮市，前往魏嘉賢父親的靈堂致哀，並為家屬祈福。魏嘉賢在社群平台發布一段父親魏東河生前在病榻上錄製的影片，期盼三個兒子都當選，還叮嚀「我們是來做事，不是來做官」，相當催淚。

魏嘉賢今天在前衛生局長朱家祥陪同下，上午到光復、萬榮、鳳林、壽豐車掃，下午回到吉安，沿路向鄉親問好。明天選前之夜，魏嘉賢與弟弟、市長候選人魏嘉彥攜手，明晚6時30分舉行「團結愛花蓮，讓花蓮大步向前」大遊行，將從福町路出發，一路繞行到金三角商圈，

有「玉里法國爸爸」之稱的劉一峰神父（左），昨天從玉里北上花蓮市，到魏家致哀。圖／魏嘉賢競總提供