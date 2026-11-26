國民黨台南市長候選人謝龍介今晚舉行選前之夜，台灣民眾黨主席黃國昌站台助講，以65歲以上長者免健保費及老農津貼提升至1萬5千元不副署為例，立委陳亭妃選擇跟民進黨的黨意站在一起，謝龍介則選擇跟台南的鄉親站在一起，他拜託所有鄉親幫助謝龍介翻轉台南，幫助台南贏一次。

黃國昌說，台灣民眾黨65歲以上長者免健保費這個主張，在立法院10月16日完成三讀，當晚台南市府當晚馬上發表聲明，現任民進黨台南市長黃偉哲感謝立院通過這個法案，因為黃偉哲知道，依市府財政沒有辦法負擔，讓台南所有的長者都能夠享受到這項權益。

他說，為什麼在台南市的長者沒有辦法享受到跟台北市長者一模一樣的權益，辛苦一輩子的老人家在享受退休生活的時候，不管你住在台北、桃園、台中、彰化或台南，每一位長者都應從政府獲得這樣的保障。

但是怎麼也沒辦法想到這個立意如此良善的立法，連台南市長黃偉哲都稱讚的立法，民進黨政府總統賴清德、行政院院長卓榮泰決定不副署、不公布，當立院三讀通過的法律是個福國利民的法律，又是一個對台南鄉親、長者這麼重要的法律，總統竟然選擇立院三讀通過的法律不算數。

他也說，想教台南哪一個區域立委站出來幫台南長者講一句話，台南區域立委陳亭妃有沒有站出來幫台南長者講一句話？那個時候站在最前面提起胸膛、站直腰桿，告訴總統賴清德你做錯了、你不應該這樣做的，「那個人叫做謝龍介」。

他說，前一陣子立院完成老農津貼修正，很多老人家一輩子當農民，退休以後老農津貼一個月只有8千元，一個月8千元請問是要怎麼過日子？台灣民眾黨跟中國國民黨在立院推動老農津貼修法，參考每個人最低生活費最少要1萬5千元，修法把老農津貼提升至1萬5千元，這個法律三讀通過以後，相信對台南一輩子務農的老人家來說，這是一個必要政府的扶助。

他表示，怎麼也沒有想到，民進黨政府又再一次決定不副署，也不公布，當時請問有多少台南選出來的區域立委站出來幫台南老農講一句話，有沒有任何一位台南選出來的區域立委幫台南老農講一句話。

他指出，這二個例子，讓我們清楚看到當台南人權益跟民進黨的黨意發生衝突的時候，所有的台南鄉親都有權利問他一個問題，那個問題是你選擇跟台南人站在一起，還是選擇跟賴清德站在一起，你選擇跟台南人站在一起，還是你選擇跟民進黨站在一起。

他強調，我們發現在這一塊給民進黨33年連續執政的台南土地上面，台南所選出的區域立委，當台南人受到委屈的時候，當台南老人家權益被賤踏的時候，一次又一次陳亭妃選擇跟民進黨的黨意站在一起，而今天的謝龍介他選擇跟台南人站在一起，跟台南的鄉親站在一起。

他認為，相信大家心裡答案很清楚，如果今天台南要選擇一位大家長，帶領台南繼續向前，照顧好台南人小孩、三明治家族、銀髮族，我們必須要選擇一位挺直腰桿、提起胸膛，告訴現在的民進黨政府我們台南人的權益絕對不容許你賤踏。

黃國昌說，去年9月立院總質詢，他問卓榮泰烏山頭水庫為什麼可以放光電板？大家知道嗎，現在民進黨政府改口說烏山頭水庫的光電板這一期做完，不會做第二期，但是他去年問卓榮泰的時候，他們不是這樣講的。

他表示，絕大多數的台南人都不知道，在第一期光電板鋪完後，經濟部能源署在2023年早就核准了烏山頭水庫第二期的籌設許可，這個籌設許可若不是在野黨委員揭露，如果不是謝龍介站在立院第一線擋下來，現在烏山頭水庫第二期光電板就已經鋪滿了；這一次要用選票選擇我們要過什麼樣的生活，用我們的選票選擇我要什麼樣的台南，拜託所有鄉親幫助謝龍介翻轉台南，幫助台南贏一次。