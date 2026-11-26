國民黨台南市長候選人謝龍介今晚提前舉辦選前之夜，烏山頭水庫光電板議題再度成話題；國民黨黨主席鄭麗文指行政院長卓榮泰對翡翠水庫、烏山頭水庫態度有別，台南人長期支持民進黨逾30年換來「真心換絕情」，更以台語歌曲「金包銀」比喻差別待遇。

鄭麗文上台時拉高分貝，語調高亢指出，為何台北人開口，咱的院長就保證再保證，台南人說破嘴沒被當一回事。

鄭麗文更指出，民進黨2025還在喊「非核家園」，將最後一間核電廠核三廠關掉，結果今年初賴清德總統就要重啟核電？她更指出，一個核三廠更可抵上1000個烏山頭水庫種的電，再怎麼種電也無法解決台灣欠電的問題。

鄭麗文說，民進黨2025還在喊「非核家園」，今年就提要重啟核電，主要是我們的竹科、護國神山都向總統報告我們缺電，我們要核電；美國商會都會有書面、口頭跟民進黨政府講台灣不能缺電，一定要核電，她在賴清德總統當選時就提到，賴總統2025一定會把所有核電廠關掉，2026一定重啟核電，因2025非核家園是民進黨的神主牌，賴不敢不做。

鄭麗文說，她國民黨提重啟核電公投案是在幫民進黨解決問題，民進黨無人敢反對也無人敢贊成，也才能幫賴總統解決問題。

她指出，烏山頭水庫種電是蔡英文總統時，而是啥麼人在種？背後水很深，賴總統是「人在江湖，身不由己」。

且今年台南市長候選人，已不是賴總統可以指定的，賴屬意的也沒辦法出來選，民進黨在台南執政逾30年，「民進黨已經不再是過去的民進黨」，裡面多少利益？多少複雜？水有多深？連賴總統也無法解決？

鄭麗文表示台南要有希望，一定要改變，只有謝龍介能解決，他非常了解台南複雜的政治生態，清楚箇中的眉眉角角，要拆光電板，只有謝龍介才有辦法，這也是在幫民進黨解決問題，「擦屁股」，謝龍介只要4年，4年就好，台南已經完全走鐘、失控了，台南要變乾淨要有希望，只有支持謝龍介，給台南一個改變機會。