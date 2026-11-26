嘉義市長選戰倒數，藍白陣營今晚在中央廣場舉辦最後一場造勢晚會「藍白大團結、旗開得勝」，力挺藍白共推市長候選人張啓楷。造勢晚會接連迎來學界、政界及地方人士站台，包括清華大學退休教授、前原子科學院院長李敏、前民進黨立委林國慶及台語歌手阿吉仔，分別從能源政策、政治選擇及城市發展等角度，呼籲選民28日投票支持3號張啓楷。

李敏站台，坦言過去從未替任何選舉候選人助選，這次是人生第一次。他表示，去年核三廠延役公投期間，與張啓楷有密切接觸，對張啓楷積極任事的態度及工作能力留下深刻印象，因此決定打破過去慣例，親自到嘉義為張啓楷站台。

李敏將焦點帶到核能公投，指出台灣未來2、3年可能面臨電力供應不足問題，半導體產業及人工智慧快速發展，更需要穩定充足的電力。他以輝達執行長黃仁勳為例，提及黃仁勳將亞洲研究中心設在台北，但資料中心選擇設在韓國，認為台灣應正視穩定供電的重要性，重新思考核能政策，呼籲民眾公投投下同意票。

針對嘉市蘭潭光電設置議題，李敏表示，市長黃敏惠過去曾努力阻擋相關太陽能光電設置計畫。他向支持者喊話，若不希望蘭潭設置光電板，應透過兩張選票表達立場，第一張支持3號張啟楷，第二張核能公投投下同意票，並提醒選民務必領取公投票。

前民進黨立委林國慶挺張啓楷，坦言這幾天內心經歷一番「天人交戰」，因為過去與另一陣營人士私交深厚，曾獲對方全力相挺，讓他一度陷入兩難。林國慶提到，當年參選立委時，歌王阿吉仔曾連續陪他跑7場造勢演講活動，一場接著一場唱歌助陣，這份情誼始終記在心裡。不過，經過反覆思考，加上看到張啓楷這段時間承受的委屈與辛苦，以及支持者逐漸增加，最後決定關鍵時刻選擇張啓楷。

林國慶表示，自己雖退出政壇，仍在關鍵時刻挺身而出，為張啓楷加油。他有信心張啓楷能帶領嘉義市改變。阿吉仔獻唱站台，盛讚張啓楷具備良好人品、學識及國際觀，認為嘉市需要具備專業知識與國際視野的市長，才能加速城市發展。他表示，若張啓楷不夠好，自己也不會站出來推薦，盼選民給張啓楷機會。