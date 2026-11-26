距離投票日只剩兩天，竹北街頭今天傍晚多了幾處特別的「加油站」。國民黨竹北市長候選人吳旭智與代表新竹縣長候選人徐欣瑩出席的胞弟徐世勳，在新竹縣長楊文科、前桃園縣長吳志揚陪同下，從文化廣場出發，與近500位鄉親展開「1路有您，幸福2倍，作伙1起走」徒步大遊行。

這場遊行的巧思，就在沿途的「加油站」。鄉親可選一個熟悉的街口等候，由里長、宗親接棒，為吳旭智、徐欣瑩加油。從光明六路走進博愛街，再經中正東路、三民路，近500位同行參與的鄉親，沿路是一站又一站的在地人情味。沿途還有新瓦屋花鼓隊、薩克斯風演奏等表演相伴，為傍晚的竹北街頭添了幾分節慶氣氛。

針對近期的爭議，吳旭智表示，司法應是人民最後一道防線，而非恐懼來源。身為資訊科學博士，他反對深偽造假、數位暴力，也支持司法依法調查、毋枉毋縱。但從柯文哲、高虹安到徐欣瑩競選團隊遭搜索，司法程序、比例原則及偵查資訊揭露等疑慮，都應受到檢視，不能讓任何人在判決前遭輿論定罪。

吳旭智表示，司法必須獨立、權力必須受到監督、人民尊嚴必須獲得保障。他並承諾，若當選竹北市長，將立即開放市長室、公開招標流程並盤點價格異常採購案，同時調查公務員遭霸凌事件，保障基層權益。

吳旭智今天與徐欣瑩的胞弟徐世勳感謝里長、宗親、民眾一路接力，也感謝近500位鄉親用腳步相挺。兩人向市民懇託，今天從文化廣場作伙走，11月28日再相約走進投票所，竹北市長支持1號吳旭智、新竹縣長支持2號徐欣瑩。

國民黨竹北市長候選人吳旭智與代表新竹縣長候選人徐欣瑩出席的胞弟徐世勳，在新竹縣長楊文科、前桃園縣長吳志揚陪同下掃街。圖／吳旭智競總提供