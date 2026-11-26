選戰倒數最後兩天，內政部長劉世芳、黃世杰競總主委許信良今晚出席「南桃園大團杰造勢晚會」，劉世芳指出，主政者心不在桃園，不會帶領桃園起飛，新竹科學園區龍潭園區擴建計畫延宕了4年，桃園更是六都施政滿意度倒數第二，呼籲支持者票投黃世杰，1128換人做做看。

劉世芳致詞時表示，天下雜誌定期調查六都施政滿意度結果，但4年下來，桃園是倒數第二，讓大家很失望，連前三都都比不上，主政者心不在桃園，不在土地上，就不會想要解決問題，不會帶領桃園起飛，別的縣市在飛快前進，但桃園在原地踏步。

劉世芳指出，龍科三期延宕了4年，張善政聲稱核定公文在行政院已停留約2個月，那其他的3年10個月在幹嘛？市府應該解決交通、教育、土地徵收問題。

劉世芳說，她來自高雄，橋頭科學園區經過2年，已經有26家的廠商可以進駐，桃園市政府的公務人員是非常有效率、懂法規，但主政者心不在桃園，公文可以放一天，放著放著就放了4年，這樣的桃園會進步嗎？

劉世芳表示，這次一定要票投黃世杰，他恪守行政中立，熟悉不同法律跟規範，知道怎麼解決鄉親的問題，知道在土地徵收有困難時，傾聽桃園人的心聲，穩定帶領桃園向前走，讓桃園可以跟著台灣所有的產業政策，一起向前走。

最後，劉世芳呼籲台下支持者，要對黃世杰有信心，有能力解決問題，有心就有力，就可以解決問題，可以團結、協調所有聲音，讓龍科三期可以承接半導體產業鏈，一起往前走，11月28日是讓桃園洗刷桃園施政滿意度倒數第二名的日子，11月28日換人做看看。

許信良表示，賴清德總統慧眼識英雄，挑選台北市長候選人沈伯洋，還有黃世杰，後天要用選票贏回桃園的光榮，讓黃世杰、沈伯洋，民進黨的傑出新世代，在賴清德領導下，共同創造台灣的新時代。