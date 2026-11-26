選戰最後倒數，民進黨新竹市長候選人莊競程今晚再度與新竹市前市長林智堅合體車隊掃街。莊競程表示，林智堅8年任內創造新竹人的光榮，他誓言接棒重啟建設，找回屬於新竹人的光榮。

莊競程表示，他與林智堅的緣分始於2017年，當時他仍在交通大學任教，因校方推動醫院興建計畫，須與新竹市政府溝通，因此與林智堅會面。林智堅當時二話不說，率領市府團隊與交大團隊共同討論，讓相關事務順利推進，也讓他對林智堅積極推動市政的態度留下深刻印象。

莊競程指出，2人同樣在年輕時投入政治工作，後來他赴台中參選立委，林智堅也特地前往台中加油打氣。日前前總統蔡英文到香山走訪時，林智堅也一同參與，並在那魯灣文化聚落細數過去推動地方建設的歷程。從早年的校園建設、立委選舉到這次市長選戰，林智堅始終給予支持，讓他格外珍惜這份情誼。

莊競程表示，林智堅擔任新竹市長8年期間，曾獲五星級市長評價，不僅為新竹奠定重要發展基礎，更重視公共建設的細節、品質及城市美學，讓市民實際感受到城市改變。高雄市長陳其邁也曾向他分享，城市美學能讓市民產生光榮感，而林智堅正是透過一項項公共建設，創造屬於新竹人的光榮。

莊競程說，林智堅是他在市政治理上的前輩，有許多值得學習與請益之處，他期盼接下這一棒，延續過去的建設成果，推動新竹未來發展。

莊競程強調，找回新竹的光榮，不只是回顧過去的成績，更要讓市民重新看見城市進步與希望。距離11月28日投票僅剩最後2天，他呼籲市民踴躍出門投票，讓新竹重新啟動，找回屬於新竹人的光榮。

民進黨新竹市長候選人莊競程今天晚間與新竹市長前市長林智堅合體車隊掃街，誓言延續過去建設成果，找回新竹人的光榮。圖／莊競程競選團隊提供

民進黨新竹市長候選人莊競程今天晚間與新竹市長前市長林智堅合體車隊掃街，誓言延續過去建設成果，找回新竹人的光榮。圖／莊競程競選團隊提供