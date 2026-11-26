聽新聞
0:00 / 0:00
莊競程攜手林智堅拚勝選 喊話接棒五星市政
選戰最後倒數，民進黨新竹市長候選人莊競程今晚再度與新竹市前市長林智堅合體車隊掃街。莊競程表示，林智堅8年任內創造新竹人的光榮，他誓言接棒重啟建設，找回屬於新竹人的光榮。
莊競程表示，他與林智堅的緣分始於2017年，當時他仍在交通大學任教，因校方推動醫院興建計畫，須與新竹市政府溝通，因此與林智堅會面。林智堅當時二話不說，率領市府團隊與交大團隊共同討論，讓相關事務順利推進，也讓他對林智堅積極推動市政的態度留下深刻印象。
莊競程指出，2人同樣在年輕時投入政治工作，後來他赴台中參選立委，林智堅也特地前往台中加油打氣。日前前總統蔡英文到香山走訪時，林智堅也一同參與，並在那魯灣文化聚落細數過去推動地方建設的歷程。從早年的校園建設、立委選舉到這次市長選戰，林智堅始終給予支持，讓他格外珍惜這份情誼。
莊競程表示，林智堅擔任新竹市長8年期間，曾獲五星級市長評價，不僅為新竹奠定重要發展基礎，更重視公共建設的細節、品質及城市美學，讓市民實際感受到城市改變。高雄市長陳其邁也曾向他分享，城市美學能讓市民產生光榮感，而林智堅正是透過一項項公共建設，創造屬於新竹人的光榮。
莊競程說，林智堅是他在市政治理上的前輩，有許多值得學習與請益之處，他期盼接下這一棒，延續過去的建設成果，推動新竹未來發展。
莊競程強調，找回新竹的光榮，不只是回顧過去的成績，更要讓市民重新看見城市進步與希望。距離11月28日投票僅剩最後2天，他呼籲市民踴躍出門投票，讓新竹重新啟動，找回屬於新竹人的光榮。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。