基隆市長選戰激烈，國民黨尋求連任的市長謝國樑今晚團結造勢晚會在安樂路一段的麵粉廠，現場湧入逾萬人，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、前主席朱立倫、立委林沛祥，民眾黨秘書長周榆修等藍白大咖齊聚，訴求藍白合作抗綠，凝聚支持者的心，催高藍白基本盤投票率。

民進黨童子瑋22日已先前在國門廣場造勢，近萬人氣勢旺，還有「雙總統」現任賴清總統、前總統蔡英文站台，藍軍今晚的造勢視為選前之夜最後大型晚會催票。

林沛祥說，如果一個市長候選人連論文都抄襲，市民如何安全把市政交給他？論文都可襲，就有抄襲的政見，這就是今年市民的選擇，反觀市長謝國樑的十二建設，還有發送青年免費電動車也說到做到。自己說「有做為」的候選人不會一天到晚「割稻尾」說中央的都是他爭取的，挺過罷免的謝國樑才是真正有做為，請大家出來催票、拉票、投票。

周榆修表示，基隆市民眾黨和國民黨聯合治理的模範區，大家要給副市長邱佩琳掌聲，這四年來謝國樑充分授權，讓地方聯合治理在基隆落地生根，他今天代表黃國昌主席全力支持國民黨謝國樑，也請基隆人支持民眾黨四名議員候選人林廷翰．黃申凍、李文耀及呂承祐。周榆修也轟童子瑋論文抄襲，基隆人不要這樣的市長。

國民黨尋求連任的市長謝國樑今晚團結造勢晚會在安樂路一段的麵粉廠，現場湧入逾萬人。記者游明煌／攝影