選戰倒數，民進黨宜蘭縣長候選人林國漳今展開溪北聯合大車掃，把握時間深入基層拜票，同時由青年後援會號召的「百人挺國漳」影片也正式上線，滿滿來自鄉親的真摯告白。林競辦預告，27日晚上的選前之夜將舉辦「團結挺國漳 守護宜蘭大徒步」，從下午到晚間接連走過羅東與宜蘭街道，展現團結守護家鄉的決心。

林國漳青年後援會一天之內號召邀請100位來自宜蘭各地的鄉親，自發性對著鏡頭大聲喊出「我是宜蘭人，我支持林國漳」，各行各業與民眾真情流露，當中更有多位他宜蘭高中老同學現身相挺；帶著這份來自鄉親的滿滿感動，林國漳今展開溪北聯合大車掃，沿途許多鄉親特地走出家門熱情揮手、比讚加油，讓車隊充滿士氣。

明天27日是選前最後一天，林國漳將與宜蘭隊舉辦「團結挺國漳 守護宜蘭大徒步」，下午先在羅東集合，攜手羅東鎮長候選人黃適超及縣議員候選人謝家倫、呂惠卿、薛呈懿在溪南徒步拜票；晚間7時回到宜蘭市溪北競選總部，與宜蘭市長候選人韓瑩及縣議員候選人陳漢澤、林麗、游國連繼續前行。

林國漳表示，在選前之夜選擇用徒步的方式走過家鄉每寸土地，就是希望能親自向每一位鄉親，懇託大家敢站出來，將神聖的一票投給林國漳與優秀的宜蘭隊，一起守護宜蘭。