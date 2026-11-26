陳氏冬祭成選戰另類造勢場…陳玉珍等7名候選人齊聚 吃頭拜票拚支持
金門潁川堂陳氏宗親會今天上午在後浦陳氏大宗祠舉行「冬季祭祖大典」，各地宗親及海外族人齊聚一堂，依循古禮舉行傳統大三獻祭典，慎終追遠、敦親睦族。今年適逢地方選舉，陳氏宗親會中多位參選人也把握宗親齊聚機會，縣長候選人陳玉珍、縣議員候選人陳錦偉、陳泱瑚、陳麒翔、陳子芸，以及鄉鎮長候選人陳向鑫、陳憶萍等人均到場向宗親致意，呼籲團結，爭取支持，讓年度宗族盛事增添濃厚選舉氣氛。
今年冬祭由宗親會理事長陳進源擔任主祭官，縣長陳福海擔任文昌位主祭官，立法委員陳玉珍則擔任土地公位主祭官，祭典特別邀請金湖鎮成功村禮生隊伍協助，從禮生引導、祭典程序到傳統大三獻儀式，均依循古禮進行，現場氣氛莊嚴肅穆。
今年還有近10位新加坡陳氏宗親專程返金參與祭典，跨越海洋回到祖籍地與族人團聚，共同祭拜祖先，展現陳氏宗親不分地域、血脈相連的深厚情誼，也讓這場年度祭典多了海外宗親返鄉尋根的意義。
陳福海表示，家族是社會的重要根基，透過祭祖儀典傳承祖德，不僅能增進宗親情誼，也能深化鄉土文化認同。他感謝潁川堂陳氏宗親會長期支持地方事務，認為宗族團結和睦是推動金門持續進步的重要力量，期盼宗親繼續凝聚向心力，共同為地方發展努力。
陳玉珍則在多名助選員及支持者簇擁下抵達現場，她沿途逐一與宗親握手致意；她表示，從政25年來，始終一步一腳印，握緊每一雙鄉親的手，懇請大家繼續支持，讓她能為金門打拚；她也再次向宗親懇託，11月28日投票日當天踴躍出門投票，支持長期在地服務、關心金門發展的金門女兒。
潁川堂陳氏宗親會每年固定於農曆正月18日及10月18日舉行春、冬兩大祭典，由分布金門各鄉鎮村里的十三股陳氏族系輪值籌辦；各股宗族另於清明節及冬至舉行春、冬祭，彼此不相牴觸；透過年度祭典，讓散居各地的族人有機會返鄉相聚，延續家族歷史與文化。今年適逢選舉倒數，宗親祭祖、族人團聚之外，多名候選人同場亮相，也讓這場傳統祭典成為選戰期間另類的地方政治觀察場域。
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