追星應援文化蔓延到選戰！民進黨台中市長候選人何欣純因支持者敲碗許久，發行應援小卡，以廣受好評的「台中桂綸鎂」造型，一連推出4款系列限定小卡，今日下午合體同黨立委林楚茵等人展開太平大車掃發放第3款，明晚6時在文心森林公園圓滿戶外劇場舉辦的「迎向欣台中・選前之夜」現場開放四款一次蒐藏。

何欣純今天下午3時在林楚茵，以及台中市議員張玉嬿、蔡耀頡陪同下，參拜太平區三元宮，並展開大車掃，受到支持者熱情歡迎，現場發送「台中桂綸鎂」限定版的小卡，吸引支持者爭搶。

何欣純競總表示，何欣純重視演唱會經濟，選戰期間也深刻感受到追星應援文化的熱情，特別回應支持者製作系列小卡，小卡主要以連日來廣受好評的「台中桂綸鎂」造型為主題，共有4款小卡發送。

首款小卡已於日前高雄市長陳其邁陪同北屯及北區車掃時發放，第2款則於昨日（25日）在前總統蔡英文陪同的豐原車掃亮相，今天下午太平車掃發放第3款，背面特別融入欣潮紋路設計，應援小卡系列共四款皆採限時限量發放。

何欣純在太平車掃前受訪時表示，之前就有支持者自動發行「台中桂綸鎂」小卡，甚至還互相交換，促使她有推出套卡的想法，這是有趣、溫暖的選舉方式，也因此她的小卡應運而生，一次還發行了四款。

何欣純指出，還有網友敲敲碗，可不可以有第五款、第六款？不過因為時間離這個投票只剩下兩天不到48小時，所以她現在只能發行到第四款。如果可以的話，我當選之後，我們繼續發行小卡好不好？

台中市長候選人何欣純支持者開心展示蒐集到的「台中桂綸鎂」小卡。記者趙容萱／攝影