選舉倒數不到48小時，台中市長候選人何欣純持續把握時間展開基層拜票行程，上午前往北屯市場拜票，下午則回到本命區太平，由立委林楚茵陪同進行車隊遊行。

談到近期引發討論的競選小卡，何欣純表示，先前因政見發表辯論會的造型被網友封為「台中桂綸鎂」，讓她感到相當驚喜。隨後有網友自行將媒體照片製作成小卡，在追星社團間流傳，甚至出現以物易物的情況。

何欣純笑說，自己平時也在「追星」、蒐集偶像團體的小卡，因此萌生推出自家小卡的想法，並設計多款讓支持者彼此交換、互動。目前共發行4款，對於網友敲碗敲出第5、第6款，她坦言因距離投票只剩不到48小時，現階段先推出到第4款，並笑稱若順利當選，未來再繼續發行。