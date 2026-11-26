九合一地方選舉倒數最後兩天，立法院長韓國瑜今天下午到基隆陪同國民黨基隆市長謝國樑車隊掃街。韓國瑜晚間也將出席謝國樑「選前之夜」團結造勢晚會，台中市長盧秀燕、國民黨前主席朱立倫也將到場。

謝國樑表示，感謝韓院長今天在選前兩天到基隆，願意花3小時幫他加油、車隊掃街，增加他的氣勢，各地都有很多市民準備歡迎韓院長。

謝國樑也說，他對自己的選情深具信心，最主要的原因也是他真的有做事、有政績，而且對未來有想法、有計畫。

九合一地方選舉倒數最後兩天，立法院長韓國瑜今天下午到基隆陪同國民黨基隆市長候選人謝國樑車隊掃街，支持者熱情地高喊「凍蒜」。記者余承翰／攝影

九合一地方選舉倒數最後兩天，立法院長韓國瑜（右）今天下午到基隆陪同國民黨基隆市長候選人謝國樑（左）車隊掃街，支持者熱情地與兩人握手。記者余承翰／攝影