彰化縣長選舉周六登場，明天選前之夜， 民進黨候選人陳素月將在彰化市舉行造勢晚會，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰都將站台；國民黨候選人魏平政將由黨主席鄭麗文陪同，從縣議會走向縣政府；無黨籍候選人邱建富則規劃在彰化市及員林火車站、高鐵站，向返鄉民眾拜票，做最後衝刺。

陳素月今天與「2026海外助選團」成員陪同，搭乘極具鹿港特色的三輪人力車穿梭古鎮巷弄，高舉旗幟，跨區為陳素月與台北市長候選人沈伯洋聯合拉票催票；陳素月團隊隨後在鹿港鎮長候選人楊妙月競選總部集結出發，展開全鎮車隊掃街，全力催出勝選氣勢。

陳素月選前之夜從傍晚5時起，在彰化市林森路旁大廣場舉辦，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰都會到場力挺，這也是蕭美琴繼21日出席在員林舉辦的選前黃金周末團結勝選造勢晚會後，一周內第二度南下彰化為陳素月輔選。

魏平政今天則有縣長王惠美力挺，王惠美錄製短影音，喊出招牌口號「美好彰化，希望城市，需要魏平政帶領大家，一起繼續努力。」正式宣布交棒縣長候選人魏平政，呼籲縣民票投已經做好準備的他。魏平政今天並由新北市副市長劉和然陪同，到北斗鎮掃街拜票。

魏平政明天則將由縣長王惠美陪同展開車掃，由員林出發再繞行彰化市。選前之夜則傍晚5時起，由黨主席鄭麗文陪同，從彰化縣議會出發至彰化縣政府，象徵將魏平政送入縣府；晚間7點將回防社頭，由社頭競選總部出發徒步拜票社頭市區。

邱建富今天在彰化市中山路中央路口、和美鎮彰美路美寮路口拜票；選前之夜將前往彰化火車站、員林火車站及彰化高鐵站，向返鄉遊子拜票，也將安排「彰化團結向前行」遊街活動，將行經三民路、中華路、民族路、華山路、中正路等人潮聚集地徒步掃街。陳重嘉則未安排選前之夜活動。

無黨籍候選人邱建富選前之夜，規劃在彰化市及員林火車站、高鐵站，向返鄉民眾拜票，做最後衝刺。圖／邱建富競選提供