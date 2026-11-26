民進黨台中市長候選人何欣純今天下午合體同黨立委林楚茵等人，回防本命區太平區大車掃。何欣純準備台中在地製造的面膜與護手霜，搭配一套四款的「台中桂綸鎂」小卡送給林；林楚茵回贈可頌與包子，祝福「包中」，順利「頌」進市政府，也代表立法院51戰隊全力支持欣純建設大台中。

何欣純今天下午3時，在林楚茵，以及台中市議員張玉嬿、蔡耀頡陪同下，參拜太平區三元宮，並展開大車掃，受到支持者「小欣肝」們熱情歡迎，現場並發送「台中桂綸鎂」限定版的小卡，吸引支持者爭搶。

何欣純表示，屯區女兒感謝鄉親一路栽培，太平是她長年服務的選區，也有許多化妝品製造廠商，大家日常使用的面膜，許多出自台中屯區，因此特別準備面膜及護手霜，向好姐妹分享台中美的產業。

何欣純指出，她特別贈送「台中桂綸鎂」整套四款小卡，讓同為追星族的楚茵收藏。小卡的靈感來自網友將她的「台中桂綸鎂」造型製成小卡交流分享，競選團隊也回應追欣族的期待推出不同款式，希望讓追欣族彼此能夠延續正向溫暖的互動。

林楚茵表示，與何欣純在立法院共事兩屆且一路並肩打拚，特別代表立法院51戰隊陪欣純衝刺最後一哩路，送上可頌與包子，祝福欣純勝選。未來欣純當選市長，全力打造第一名的大台中；中央立法院也有51戰隊作為後盾，不論地方建設或推動政策，都會是欣純最好的戰友，懇請所有台中市民鄉親團結力挺何欣純。

台中市長候選人何欣純（左二）贈送立委林楚茵（右二）整套的「台中桂綸鎂」小卡，林楚茵拿小卡樂開花。記者趙容萱／攝影

台中市長候選人何欣純（左）今合體立委林楚茵（右）等人展開太平區大車掃，受到支持者熱情歡迎。記者趙容萱／攝影

台中市長候選人何欣純（中）展示現場發送的限定版「台中桂綸鎂」小卡，右為立委林楚茵。記者趙容萱／攝影

立委林楚茵（右二）回贈台中市長候選人何欣純（中）可頌與包子，祝福「包中」，順利「頌」進市政府。記者趙容萱／攝影

台中市長候選人何欣純今合體立委林楚茵等人展開太平區大車掃，受到支持者熱情歡迎。記者趙容萱／攝影