九合一選戰倒數2天，藍白緊咬民進黨台北市長候選人沈伯洋曾獲索羅斯創辦的「開放社會基金會」經費資助。國民黨立法院黨團指法院認證3件事，沈伯洋有申請索羅斯補助、沈伯洋曾用個人帳戶收取AIT資金、國民黨立法院黨團總召傅崐萁質疑沈伯洋拿國外資金都做了什麼，屬合理查證；國民黨團要求沈伯洋清楚交代過去與境外基金會的往來，包括歷年財報、計畫內容等。

傅崐萁去年3月4日開記者會，質疑沈伯洋收受境外資金及其用途，沈伯洋認為名譽權遭侵害，提告求償100萬元。台北地方法院今年7月9日判沈伯洋一審敗訴。

國民黨立法院黨團書記長許宇甄今說，法院認證3項事實，一是沈伯洋主持的台灣民主實驗室，向索羅斯開放社會基金會申請大筆補助；二是沈伯洋在黑熊學院體制化前，曾用個人帳戶收取AIT資金，並全數領取；其三，法院認定，傅崐萁質疑沈伯洋拿國外資金4800多萬元到底都做了什麼，完全是合理查證，因此駁回沈伯洋求償。

許宇甄批評，沈伯洋一手向金融巨鱷索羅斯申請補助，一手高舉正義與善良的水滴寶劍，說抗中保台，父親卻大賺紅錢。所以哪一個才是真正的沈伯洋呢？要求沈伯洋公開完整的補助契約、歷年的財務報表、計畫內容跟成果報告，身為首都市長候選人，有責任交代過去與境外基金會的往來，及如何防範利益衝突，確保未來市政決策不會受外部資助不當影響。

許宇甄還說，民進黨企圖透過1128選舉，讓光電黑金大舉入侵花蓮，民進黨從烏山頭水庫種電、三度探詢翡翠水庫，幸好台北市長蔣萬安堅決說不，守護大台北600萬人民的飲水安全；現在更把腦筋動到花東縱谷；傅崐萁、徐榛蔚兩任縣長執政近17年，沒有通過任何一座大型地面型的光電廠，唯一破口是鳳林鎮66公頃的生豐光電廠，是民進黨指派時任法務部政務次長蔡碧仲當代理縣長短短3個多月內火速放行地方政府同意函。

許宇甄指出，光電業者在花蓮申請中的案場高達1641公頃，一旦放行，每年租金收入高達5億元，17年累積利益將會突破85億元。民進黨各派系正虎視眈眈地要把花蓮染指成光電縱谷，她呼籲支持者1128一定要勇敢地站出來，用選票拒絕境外資金介選，向光電黑金說不。

國民黨團首席副書記長洪孟楷說，索羅斯資金有資助給台灣民主實驗室，而這個台灣民主實驗室也是沈伯洋擔任共同創辦人以及前理事長，拿了4200萬元，那到底做了什麼？財務報表是什麼？以及有執行哪些業務跟項目？總不能一句「錢沒有進我口袋」就想了事。

洪孟楷說，台灣只有幾個基金會能夠拿到這樣的一個資金，為什麼那麼剛好有三個都跟沈伯洋有關係？4200萬元對非營利組織不是小數目，沈伯洋應交代清楚這些是否算外資，去年大罷免台灣民主實驗室力挺罷免，是否有國外資金介入選舉問題？