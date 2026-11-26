基隆市長選舉倒數最後兩天，立法院長韓國瑜今天下午到基隆陪同國民黨謝國樑車隊掃街，全市大車掃3小時，今天晚間再出席謝國樑「選前之夜」團結造勢晚會。明天選前最後一天，民眾黨主席黃國昌將與謝國樑合體掃街最後衝票，訴求「藍白合」。

謝國樑說，感謝立法院長韓國瑜今天在選前兩天到基隆，願意花3小時幫他加油、車隊掃街，增加他的氣勢，各地都有很多市民準備歡迎韓院長。

謝國樑近來連日全市大車掃，他說，沿途向民眾拜票、問候選民時，可以發現大家非常熱烈的回應，代表選情愈來愈增溫，民眾對他的認同度和看好度都在逐步增加，他對自己的選情深具信心，最主要的原因也是他真的有做事、有政績，而且對未來有想法、有計畫。

明天選前最後一天，謝國樑從白天從上午9時30分到晚上10時，全天車隊掃街，分別有立委林沛祥、副市長邱佩琳及民眾黨黨主席黃國昌陪同車掃，展現藍白合氣勢。

謝國樑表示，明天最後一天會持續掃街到最後一刻，明天是最關鍵的時間，會好好利用每一分鐘，直到最後一刻。

民進黨基隆市長候選人童子瑋今公布選前之夜活動，明天下午5時起改以騎乘YouBike的方式進行仁愛區掃街，邀請2014年基隆市長選舉的3位候選人，包括民進黨前市長林右昌、無黨前議長黃景泰及民眾黨前秘書長謝立功共同參與。12年前的3位選舉競爭對手，12年後的選前之夜同框合體，陪同童子瑋騎車掃街。

立法院長韓國瑜今天下午到基隆陪同國民黨謝國樑車隊掃街，全市大車掃3小時。記者游明煌／攝影