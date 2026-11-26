民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天下午與總統府秘書長潘孟安同車掃街，針對民進黨台北市長候選人沈伯洋被迫放棄選前之夜，表示「所有人民都看在眼裡」，沒有人可以接受自己的城市，變成會打擊不同聲音的城市。

針對沈伯洋選前之夜的場地爭議，以及國民黨市長候選人柯志恩批評賴瑞隆大寮後援會成立時曾封路2天，賴瑞隆表示，任何城市都不應受到政治干擾，高雄過去不曾發生候選人選前之夜找不到場地的情況，呼籲各方彼此尊重，讓候選人公平競爭。

賴瑞隆表示，台北3處適合舉辦造勢活動的場地都被對手陣營借走，迫使沈伯洋必須考慮在仁愛路封路舉辦活動，最後考量市民交通權益，忍痛放棄實體選前之夜，這樣的情況不應發生在民主城市，台北市政府應思考「為什麼會讓這樣的小事，變成了全台灣的大事」。

針對選前可能出現的抹黑、攻擊及其他不當選舉手段的「奧步」，賴瑞隆表示，競選總部已進駐律師團，預防並處理相關事件，選前最後48小時將加強戒備，一旦發現不法行為，除向警方報案，也會立即採取司法行動，捍衛選舉公平及民主自由。

潘孟安則表示，他在2023年擔任民進黨總統候選人賴清德競選總幹事時，就曾遭遇類似場地申請困境。他說，當時競選團隊提前1個月準備申請，數十名工作人員在開放申請當天守候，卻仍無法取得凱道、北平東路等場地，甚至2024年1月13日投票日晚間，競選總部前的路權也遭其他單位申請，連開票活動都受到影響。

潘孟安批評，若行政機關同時是場地申請的審核者，又被視為政治競爭的一方，容易引發公平性質疑，這種作法不僅不利民主，也讓選舉文化倒退。他說，沈伯洋毅然決定放棄實體活動，改成線上的市民之夜，就像「所羅門王的審判」當一個母親忍痛放棄這個孩子，才知道誰是真的母親，由此便可看出沈伯洋毅然的決定，才知道誰是真正關心台北市民。

總統府秘書長潘孟安（右二）今天為賴瑞隆（右三）與議員候選人打氣。記者林保光／攝影