前台北市長郝龍斌昨天出席新光醫院院長交接，被記者追市長選舉支持誰。郝龍斌覺得不想在非政治場合談選舉，於是開玩笑說，曾任自己副市長的邱文祥院長如果出來選，他一定全力支持。沒想到這番話立刻被大做文章。郝龍斌不得不聲明，自己當然支持蔣萬安。

再往前幾天，藝人陳為民於臉書寫下「只要不看新聞，台北還挺安靜的」，結果被網友解釋為「挺安」，隨即遭到洗版出征，只好把文字改成「蠻安靜的」。

相較之下，台北府城隍廟的主委林賢順，倒是深具「國王的新衣」故事中小孩的角色：市長蔣萬安掃街行經城隍廟，他為蔣萬安掛上紅綾祝福。車隊離開虎林街轉入八德路，蔣萬安將紅綾取下給隨扈收起，竟也成了「不尊重廟方」的新聞話題。對此，林賢順不客氣反批，「不懂的人多，黑白亂想的人更多」，並表示社會上有更多有意義的事情，需要媒體去報導，「這種沒意義的事不要在那邊吵啦！」

選舉的基本價值，乃至民主政治的立基，在於相信人民具有理性判斷的能力，可以透過對公共事務的理解、對候選人能力與理念的評估，選擇自己期待的未來。遺憾的是，今日台灣的選舉文化，似乎愈來愈朝著相反方向發展，愈來愈像是行銷與包裝，甚至是PUA（情緒勒索）的競賽。在如此社會氛圍之下，自然會出現「洞察力」高人一等的政治人物，體會到誰最能善用溫情或仇恨、恐懼，在投票日當天將民眾的情緒炒作到最高點，誰就最可能是勝利者。

於是到了選前最後關頭，任何風吹草動都可以政治解讀。原本再平常不過的事情，一旦放進選舉的脈絡中，便彷彿有了無窮的陰謀與玄機。尤其進入網路時代，媒體為了網站點閱次數，拚命尋找「新哏」的情況下，每句話每個動作，似乎都可賦予無限政治想像。

當然，也非所有「被聯想」的人，都是無妄之災：部分意見領袖急於搶搭選舉紅利，玩弄似有若無的暗示遊戲。或是故作神祕地丟出幾句話，擷取一張照片、一段影片，加上一句「懂的人就懂」。既不必提出證據，也不必為指控負責，卻足以引導追隨者朝特定方向聯想。即使事後證明純屬無稽，也大可雙手一攤撇清。

部分民眾為選舉而瘋狂，而作為民主社會第四權的媒體，或身為言論市場特權階級的意見領袖們，非但未能適時為這種狂熱降溫，反而似乎唯恐天下不夠瘋狂。媒體成為話題製造業，意見領袖推波助瀾，閱聽大眾則按照立場政治立場填補想像。猜疑就成了洞察力，陰謀論成了政治智慧，反倒是願意就事論事的人，被視為天真或不懂政治。

如果選民對自己支持的候選人，有如信徒對教主般的崇拜愛戴，對另一陣營的候選人及其支持者，則視之如魔鬼，那麼選舉是否已悄悄從「競賽」變質為「戰爭」，只差還沒真槍實彈上街對打？如果每經歷一次選舉，社會就多一分仇恨、少一分互信，那麼，即使擁有再多次看似自由的選舉，又怎能說政治正在走向成熟？

我們是不是已經選到走火入魔了？