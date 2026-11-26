選舉倒數2天，雲林縣長選舉白熱化，國民黨縣長候選人張嘉郡陣營今天帶著30、40瓶貼有劉建國競選文宣的洗乳和牙膏，到雲林地檢署按鈴控告民進黨縣長候選人劉建國，疑在多個鄉鎮贈送超過30元的洗乳和牙膏，涉嫌違反選罷法。事隔不到3小時，劉陣營馬上在律師陪同下回擊，說明物品均未違法，並也反控對方違反選罷法。

張嘉郡團隊陳姓人員代表鈴控告，並當場更將30、40瓶貼有劉建國文宣的洗手乳、牙膏倒在地面，指控劉陣營疑涉違反選罷法。陳員指出，白人牙膏每條130公克市價約35至55元，250公克裝抗菌洗手乳每瓶也約55至60元，均有一定行情，不應以大量採購降低成本來作為判斷物品價值，更不能將30元當成賄選與否的法律免責線。

陳指出，最高法院曾有判例，賄選對價關係應綜合考量交付物品的價值、對象、時間、方式及整體情境，近期彰化地檢署偵辦村長候選人重複發放米酒案件，或有人送衛生紙等，即使單價不高，仍可能因重複發放、累計價值及整體交付情境，而有涉賄的疑慮。

張嘉郡的競總強調，對於有價的民生用品必須釐清發放數量、受領戶數，不能僅以單項商品價格低微，就認定沒有賄選嫌疑；總部接到不少民眾投訴並交予這些物品。呼籲檢調毋枉毋縱，依法追究法律責任。

劉建國競總主任林廉貴下午也由律師林羣期陪同，到地檢署按鈴控告張陣營。林廉貴說，牙膏上印有劉建國照片，是客製化的競選文宣品，製作成本只23元，其他縣市藍綠候選人都有訂製，相關產品資料網路都查得到。

林廉貴說，洗手乳則是提供給各宮廟，讓信眾洗手使用，並未送給選民，呼籲張陣營，要像牙膏所印的字樣「黑白分明」，不容用烏賊戰來抹黑。林羣期表示，對方所指控與事實不符，依選罷法104條規定，散佈不實事項，意圖使人不當選，因此提告。

雲林地檢署表示，對於雙方提告將分案調查，將儘速調閱相關事證釐清。並籲任何候選人以非法方式影響選舉，不分立場、黨派將依法查辦。

劉建國陣營出具牙膏和洗手乳產品來源，證明是客製的文宣品且價格低於30元，強調並未違法，反控對方違反選罷法。記者蔡維斌／攝影

張嘉郡陣營出具牙膏和洗手乳控告劉建國疑涉違反選罷法，請檢警調查，還雲林鄉親一個交代。記者蔡維斌／攝影

張嘉郡陣營出具牙膏和洗手乳控告劉建國疑涉違反選罷法，請檢警調查，還雲林鄉親一個交代。記者蔡維斌／攝影

劉建國陣營在律師陪同下，出面說明牙膏和洗手乳的價格和用途，強調並未違法，反控對方違反選罷法。記者蔡維斌／攝影

劉建國陣營出具牙膏和洗手乳產品來源，強調是直接把候選人照片印在產品上的客製化文宣品，許多候選人都有發送且價格低於30元並未違法。記者蔡維斌／攝影