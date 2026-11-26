總統府秘書長潘孟安今天下午南下高雄，陪同民進黨高雄市長候選人賴瑞隆同車掃街。他表示，明年元旦起推動零至18歲國家成長基金，希望為下一代建立更好的發展基礎，更希望高雄由賴瑞隆延續政績，成為南台灣區域發展的領頭羊。

今天上午國民黨市長候選人柯志恩剛進入前鎮區掃街，下午賴瑞隆陣營便依規畫，車隊回防前鎮，從前鎮區草衙朝陽寺出發前，現場支持者高喊「我們的市長賴瑞隆」、「賴瑞隆凍蒜」，展現熱烈支持。

賴瑞隆表示，前鎮是亞洲新灣區核心地帶，近年也迎來重大建設，包括亞洲新灣區開發、前鎮漁港建設、捷運黃線、紅線南延、小港機場及大林蒲遷村等，未來將與賴清德總統密切合作，爭取中央資源，帶動前鎮、小港及整個大高雄發展。他也呼籲支持者把握最後時間，選舉當天踴躍出門投票。

潘孟安表示，高雄、屏東是緊密相連的生活共同圈，就像一家人，城市發展彼此牽動。他說，總統賴清德規劃推動南台灣整體發展，串聯嘉義、台南、高雄及屏東，未來無論亞洲新灣區文創發展，或科技產業布局，南台灣都將扮演重要角色，因此高雄未來由誰掌舵相當關鍵。

潘孟安指出，高雄歷任市長打下深厚基礎，讓城市從傳統工業城轉型為科技新城，也逐步發展成人文薈萃的宜居城市，未來更需要中央與地方合作，透過區域治理帶動嘉義、台南、高雄及屏東共同發展，讓高雄成為南台灣領頭羊。

潘孟安說，選舉進入最後衝刺階段，總統特別交代他南下替賴瑞隆助選，他以高屏生活圈，懇請選民支持賴瑞隆，延續高雄的發展與榮光。

潘孟安也提到，賴清德近年面對國際政治變局，仍穩住台灣發展腳步，讓台灣在全球科技產業及AI供應鏈占有重要地位，相關產業表現屢創新高，政府也規劃明年元旦起推動零至18歲國家成長基金，希望為下一代建立更好的發展基礎。