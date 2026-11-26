距離九合一選舉投票日僅剩最後兩天，民進黨選戰進入最後衝刺階段，嘉義縣長翁章梁今天下午跨海抵達澎湖，陪同民進黨澎湖縣長候選人吳淑瑾連走馬公市、湖西鄉3座指標性宮廟參香祈福並向鄉親拜票，翁章梁肯定吳淑瑾承接重任的勇氣與醫療、交通政見，吳淑瑾則感念嘉義縣過去協助處理澎湖垃圾的深厚情誼，呼籲鄉親在最後關頭幫忙拉票、固票。

翁章梁今天抵達澎湖後，隨即展開密集的參廟輔選行程，首站前往馬公市風櫃溫王殿，接著轉往馬公市東衛天后宮、湖西鄉南寮保安宮參香，沿途與地方長老及鄉親互動熱絡。

翁章梁表示，他與澎湖縣長陳光復是同屆縣長，交情深厚，陳光復從黨外時代就為台灣民主開疆闢地、打拚奉獻，是他敬重的民主前輩，兩人在縣政上互動頻繁，嘉義縣也多次協助焚化處理澎湖的垃圾。

對於吳淑瑾在選戰關鍵時刻挺身而出，翁章梁直言「這份擔子並不簡單」，讚許吳淑瑾相當堅毅且有擔當。

翁章梁對吳淑瑾提出的施政藍圖也給予高度肯定，包含規畫籌設醫療基金以充實設備、留住醫護人才，並推動18歲以下青年學子機票補助、長輩照護及救護機等政策，均切合澎湖在地的實際需求，因此他特地跨海前來關心與相挺，呼籲澎湖鄉親集中選票支持吳淑瑾。

吳淑瑾除感謝翁章梁，也提到過去丈夫陳光復執政期間，澎湖垃圾問題多虧翁章梁與嘉義縣政府大力協助處理，加上嘉義布袋與澎湖觀光往來密切，兩縣市感情如同「一家人」，未來在翁章梁更上一層樓、立委蔡易餘接棒後，嘉澎兩地可望展開更深化的交流合作。

嘉義縣長翁章梁到澎湖輔選民進黨澎湖縣長候選人吳淑瑾。記者巫鴻瑋／攝影