民進黨台北市長候選人沈伯洋的選前之夜因封路爭議取消活動，高雄市長候選人賴瑞隆深夜發文聲援，且把選前之夜改成「隆洋之夜」。有人稱讚認同，但也有聯想力豐富的網友崩潰說，隆洋與「龍陽」同音，意謂同性之愛，以後誰再說不要讀文言文啊。

賴瑞隆競選辦公室表示，「隆洋之夜」這個名稱就是取台語諧音的「攏贏」之意，沒有其他意思。

賴瑞隆昨晚在臉書發文說，「國民黨不讓沈伯洋辦選前之夜，我們就讓全台灣成為沈伯洋的選前之夜」，他將把周五在鳳山舉辦的選前之夜改成「隆洋之夜」，北高相隔三百多公里，但彼此相挺的心，沒有距離。

「隆洋之夜」說法一出，賴瑞隆這則臉書發文吸引2.4萬人點讚，有人留言稱讚「高雄人幫PUMA」、「北高串連大家一起挺」。但也有網友發現，龍洋與「龍陽」同音，不由得讓人聯想至古人所謂的「龍陽之好、龍陽之癖」。

龍陽之癖意謂古代君王好男風，也就是同性之愛，源自戰國時期魏王與寵臣龍陽君的互動關係。網友笑稱，「以後再說不要讀文言文啊…」、「你不尷尬、尷尬的就是別人，不過大家都是有家室的人了，還是當好兄弟比較好」。