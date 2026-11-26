選前最後兩天，國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩仍在醫院且未進食，徐欣瑩團隊今天下午在徐欣瑩臉書上，貼出名為「毋驚寒的油桐花」一首歌。團隊透露，這是一位客家子弟，特別為仍在病房、持續絕食抗議的徐欣瑩所寫，助理昨也用手機放給徐欣瑩聽，她聽後紅了眼眶，交代團隊分享給大家。

徐欣瑩團隊表示，這首歌中的幾句客語，是她的弟弟徐世勳教AI錄的音，用的是他從小熟悉的海陸腔。昨天陪在徐欣瑩委員身邊的助理，用手機放了這首歌給她聽，她聽得紅了眼眶，也交代團隊分享給大家。

歌詞寫道「你能打壓一個人，禁不了滿山的花。𠊎兜係新竹徐欣瑩，千千萬萬都是她。一朵一朵站起來，毋驚寒的油桐花。」徐欣瑩團團隊說，「選舉最後兩天，讓我們都成為徐欣瑩，我們都是毋驚寒的油桐花。」

選戰進入最後倒數2天，徐欣瑩胞弟徐世勳表示，目前徐欣瑩心跳仍偏低、未恢復到過往標準，希望她先好好休息、先把身體顧好最重要。

國民黨主席鄭麗文今天上午偕新竹縣黨部主委楊文科及夫人甘秀美，前往竹東中央市場掃街，隨後轉往關西、新埔車隊拜票。楊文科表示，心疼徐欣瑩目前的身體狀況，因此代替她深入基層懇託，呼籲鄉親支持徐欣瑩、范國威及國民黨籍議員候選人，力拚全壘打。他也指出，司法應公平、公正，任何人都不應受到不公平對待，感謝鄉親這段時間給予徐欣瑩關心與支持。

鄭麗文表示，選戰只剩最後兩天，今天走進竹東中央市場，看到鄉親一張張熱情的笑臉，深刻感受到新竹縣的人情味。她肯定楊文科縣長及市場理事長胡崑龍長年對地方建設的付出，也強調公平正義、清廉政治的重要性，並肯定徐欣瑩的能力與清廉形象，以及她對新竹縣未來發展的重視。

今晚竹東有造勢活動，明日則將移師竹北舉辦選前之夜，全面展開最後階段的組織動員。圖／新竹縣黨部提供