民進黨基隆市長候選人童子瑋今公布選前之夜活動，明天午5時起改以騎乘YouBike的方式進行仁愛區掃街，邀請2014年基隆市長選舉的3位候選人，包括民進黨前市長林右昌、無黨前議長黃景泰及民眾黨前秘書長謝立功共同參與。12年前的3位選舉競爭對手，12年後的選前之夜同框合體，陪同童子瑋騎車掃街。

童子瑋表示，2014年林右昌、黃景泰、謝立功3人，都曾站在基隆市民面前，爭取成為這座城市的市長，12年後，明天都願意在選戰最後一天共同陪他走過基隆街頭，讓他格外珍惜。

他指出，3位前輩願意用實際行動表達支持，也讓他想起日前在國門廣場舉辦「基隆童行」造勢晚會時，台下來自不同地方、不同世代，甚至具有不同政治立場的市民朋友。儘管彼此有著不同的背景，大家卻有一個共同的名字，「我們都是基隆人」。

童子瑋說，選擇騎乘YouBike進行選前掃街，也呼應自己提出的交通政見。他承諾，未來當選市長，將在一年內把YouBike引進基隆，讓市民搭乘火車、國道客運抵達基隆後，在接續返家或前往目的地的最後一段路，有更多元的交通選擇。他認為，城市的改變，就應該從與市民生活息息相關的小事開始。

童子瑋表示，自行車遊行明天下午5時從基隆夢想館出發，沿途行經仁愛區主要街道，最後抵達慶安宮，提醒市民，活動期間應注意自身及道路交通安全，避免跟車，可選擇沿線安全地點等待車隊經過，向參與活動的夥伴揮手問好。

童子瑋選前之夜改騎YouBike掃街，曾選市長藍綠白3人團結同框。記者游明煌／攝影