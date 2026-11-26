選戰倒數最後2天，桃園市長張善政今天下午從龍潭南天宮開始車隊掃街，終點在平鎮區議員陳韋曄競總，台北市前市長郝龍斌及台中市長盧秀燕輪番上陣，與張善政合體，爭取民眾支持。

張善政在南天宮準備出發前，有民眾守在現場，希望能見到張善政，張善政也熱情與民眾握手，送上「好善手」手套，民眾說「看到張善政很開心」，車隊掃街時，有支持者遞給張善政蒜苗跟蒜頭，預祝張善政「凍蒜」。

郝龍斌受訪表示，張善政是所有市長中，唯一有完整行政歷練，而且有高科技背景，有這樣經歷的桃園市長，是人民之福，今天來這，拜託大家務必支持張善政，用高票肯定他過去四年的政績，更重要是，相信桃園有張善政繼續執政，未來四年，不論科技、教育、老人安養幼兒扶著、捷運交通的發展，各方面都會有非常長足的進步。

張善政說，選舉的時候，跨縣市就是要相互支援，今天很榮幸邀請郝龍斌來到桃園幫她拉抬選情，他感到萬分榮幸跟溫暖。郝龍斌說，最重要是要用高票來肯定張善政，票越高，將來為大家服務的力量越大。

桃園市長張善政今天下午從龍潭南天宮開始車隊掃街，台北市前市長郝龍斌與張善政合體車掃，爭取民眾支持。記者江婉儀／攝影