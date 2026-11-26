聽新聞
0:00 / 0:00
藍營大咖輪番助陣！張善政與郝龍斌、盧秀燕合體車掃 爭取選民支持
選戰倒數最後2天，桃園市長張善政今天下午從龍潭南天宮開始車隊掃街，終點在平鎮區議員陳韋曄競總，台北市前市長郝龍斌及台中市長盧秀燕輪番上陣，與張善政合體，爭取民眾支持。
張善政在南天宮準備出發前，有民眾守在現場，希望能見到張善政，張善政也熱情與民眾握手，送上「好善手」手套，民眾說「看到張善政很開心」，車隊掃街時，有支持者遞給張善政蒜苗跟蒜頭，預祝張善政「凍蒜」。
郝龍斌受訪表示，張善政是所有市長中，唯一有完整行政歷練，而且有高科技背景，有這樣經歷的桃園市長，是人民之福，今天來這，拜託大家務必支持張善政，用高票肯定他過去四年的政績，更重要是，相信桃園有張善政繼續執政，未來四年，不論科技、教育、老人安養幼兒扶著、捷運交通的發展，各方面都會有非常長足的進步。
張善政說，選舉的時候，跨縣市就是要相互支援，今天很榮幸邀請郝龍斌來到桃園幫她拉抬選情，他感到萬分榮幸跟溫暖。郝龍斌說，最重要是要用高票來肯定張善政，票越高，將來為大家服務的力量越大。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。