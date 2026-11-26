回顧過去高雄重大選舉，多次因選前特殊事件，導致選舉結果翻盤。國民黨高雄市長候選人柯志恩競選辦公室今天宣布成立「律師顧問團」，選前至投開票當日，如出現違法抹黑、突發爭議及投開票過程疑慮，將全程法律蒐證與即時訴訟因應，拒絕奧步抹黑、守護民主聖火。

1998年國民黨高雄市長候選人吳敦義發生錄音帶事件，吳以 4565 票之差連任失敗；2006年市長選舉投票日前夕，國民黨候選人黃俊英發生走路工事件，僅差1114票落敗。

柯志恩競選辦公室指出，不少市民仍記得歷次選舉因為選前奧步操弄，導致選舉在資訊不對稱、未及查證的狀況下一夜翻盤，這種「先抹黑、硬栽贓」、「選前出賤招、選後沒代誌」的選舉歪風，讓國人深惡痛絕。

競辦表示，連日掃街拜票與基層座談中，許多熱心民眾反覆叮嚀提防最後幾天出奧步，為捍衛選舉的公平正義，競辦邀集多位具備豐富選罷法與訴訟經驗的專業律師，並請立委陳菁徽和林倩綺坐鎮，依據以下兩大原則，組成高規格法律防線。

第一、選前抹黑即刻提告，針對選前可能出現的深偽（Deepfake）影音、不實黑函、網路匿名造謠或突發性假事件，律師團24小時輪值監控，凡涉及意圖使人不當選、加重誹謗等違法情事，一律以最快速度完成法律蒐證，第一時間提告。

第二、開票爭議全程盯場，針對投開票日的投票秩序、開票計票程序，律師團將與各投開票所監票志工緊密連線。一旦發現選票認定爭議、計票瑕疵或任何違反選務作業規範之情事，律師團將立即到場應變、聲請保全證據，確保每一張神聖的市民選票都獲得正確且透明的計算。

競辦呼籲市民，若發現任何疑似發放黑函、買票賄選、散布假訊息等不法行為，請立即向競選總部或檢警單位檢舉。