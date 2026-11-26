民進黨台北市長候選人沈伯洋為選前之夜，搭建舞台封路仁愛路四天造成民怨喊卡。民進黨高雄市長候選人賴瑞隆表示，明晚選前之夜改「隆洋之夜」以支持沈。國民黨立委陳菁徽說，沈針對索羅斯基金會補助的爭議要說清楚了嗎？賴也應說明清楚用人五大爭議的來龍去脈。

陳菁徽說，正所謂患難見真情，沈伯洋選前之夜出大包後，新北桃園基隆本來的「洋流慧聚，杰伴童行」都不理不睬，能閃多遠就躲多遠。反倒是溫暖的高雄人賴瑞隆伸出援手，隔空喊話要搭建起北高相隔300多公里的隆洋之夜。

陳菁徽表示，必須稱讚賴瑞隆的敦厚，畢竟上次沈伯洋跟賴瑞隆合體，沈光是吸個珍珠奶茶就可以被封神，反觀賴瑞隆這個真正的主角，講了5分鐘的話，卻沒有任何畫面與曝光，宛若背板NPC。

陳菁徽指出，北高難兄難弟的故事，可不只如此。她非常期待隆洋之夜，可以好好回答這些問題，針對沈伯洋，索羅斯基金會補助的爭議要說清楚了嗎？千萬別用選前之夜的場地轉移焦點，場地搶輸，活動亂辦，封路四天，民怨沸騰，最後還想甩鍋給台北市長蔣萬安，這一系列的愚蠢操作，怎麼可能出自學霸之尊的沈伯洋？該不會是拿來轉移拿索羅斯4千萬爭議。

陳菁徽說，建議沈伯洋應該在隆洋之夜說清楚，到底是多認同索羅斯的理念，所以申請經費，例如廢除死刑、毒品除罪化、大麻合法化？還是說沈伯洋就是哪裡有錢，往哪裡去，克紹箕裘跟著父親的腳步往前行，一個賺紅錢，一個拿美金？

陳菁徽表示，至於「新潮流寶寶賴瑞隆」，不妨也趁這個機會跟大家說清楚，用人五大爭議的來龍去脈。虐兒、貪汙、公職人員利益衝突等等。最扯的就是找回新潮流大姐許銘春，就安基金濫用7千萬不還，竟然還敢擔任賴瑞隆勞工後援會榮譽總召集人。

陳菁徽強調，高雄市長候選人柯志恩說的沒錯，如果讓賴瑞隆當高雄市長，新潮流大家族班師回朝，說不定可以看到徐佳青全家人，或者在高雄的健身房看到吳乃仁。再兩天要投票，高雄人一定要好好投票，投給柯志恩，就是她一個人當市長；投給賴瑞隆，就是新潮流全家族的人坐市長辦公室。