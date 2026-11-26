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國民黨澎湖縣長候選人陳振中給縣府員工公開信 談升遷3原則提升福利
澎湖縣長選舉28日投票，國民黨候選人陳振中今天公開手寫公開信給澎湖縣政府員工，以自身出身公務體系為經驗，強調縣府內部升遷應建立在「公平、公開、透明」的3項原則制度上，並提出改善停車環境、老舊廳舍與員工福利3項承諾。
陳振中在信中提到，他出身公務體系，深知公務的辛勞，也理解同仁對升遷的期待，每個職務背後，都是多年累積的專業與經驗，升遷應重視同仁的年資、歷練、工作績效與責任承擔，讓認真做事、具備專業的同仁都有合理的升遷機會。
陳振中表示，不能讓同仁因升遷管道不公平而看不到未來，更不能讓政治因素、個人關係或非專業考量，影響公務體系的人才任用。他的用人原則是「把對的人放在對的位置上，去做對的事」。
他說，從政策規畫、公文簽辦到第一線為民服務，每項工作背後都有同仁默默付出的專業與心力，並在信中向縣府員工說聲「辛苦了」。
對於未來若進入縣府，陳振中說，希望從同仁最實際的需求做起。一是改善員工停車環境，增加停車空間、改善動線，並設置遮陽棚；二是改善老舊辦公廳舍，強化建築安全、辦理耐震補強，改善辦公環境；三是提升員工福利，重視家庭照顧、育兒需求及文康活動，並建立公平透明的考核獎勵制度。
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