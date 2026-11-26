2026選戰倒數，民進黨桃園市長候選人黃世杰今晚6時在中壢舉辦大型造勢，活動以「南桃園大團結之夜」為主題，邀請賴清德總統等政壇要角助講，明晚也將在同場地舉辦「翻轉桃園前夜祭」，由多組藝文影視團體及明星帶來精采歌舞拉票。

黃世杰在臉書感性表示，距離選舉剩下兩天，謝謝大家陪伴與相挺，讓他能堅定走到現在。選戰最後衝刺，請大家站出來「大團杰」，為桃園未來點亮希望。

「南桃園大團結之夜」今晚6時將在中壢區中華路二段前泰豐輪胎工廠空地登場，黃世杰預告賴清德總統將現身，總統府前秘書長葉菊蘭、行政院祕書長張惇涵、政務委員陳時中和內政部長劉世芳也會上台助講，還有九天民俗技藝團、卡拉部落青年團等藝文團體帶來精彩表演。

另外，同場地明晚7時30分將舉辦「翻轉桃園前夜祭」晚會，活動由即將成真火舞團、藝人楊烈、王彩華、董事長樂團和蘇明淵等人輪番上台表演獻唱。