民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘今天攜手活力團隊成員，喊話鄉親回鄉投票，為激戰區8名鄉鎮市長拉票；另預告11月27日將在朴子市、民雄鄉舉辦選前之夜遊行，參加者可獲得一個「夜光版洋流風車」，目前競選總部正全力趕工，蔡易餘的姑姑也投入手作，數量有限送完為止。

蔡易餘說，距離選舉倒數2天，召集活力團隊全員到齊，鼓勵所有旅外鄉親回來投票，讓嘉義黃金十年經濟活力沖天正式開始，這次選戰從登記到現在，召開百場座談會，每個鄉鎮市長候選人都非常努力，按戶至少2次，當然候選人努力是應該的，需要靠選民寶貴的一票支持。

蔡易餘也說，嘉義縣有8個激戰區，包括朴子市、太保市、義竹鄉、鹿草鄉、溪口鄉、民雄鄉、梅山鄉、竹崎鄉，希望大家幫忙拉票，讓公所與縣府連線，打造更好的嘉義；鼓勵鄉親可以提前1天回嘉，參加歡樂活力嘉年華選前之夜，可獲得一個「夜光版洋流風車」。

蔡易餘競選總部表示，周五晚上將舉辦兩場選前之夜遊行嘉年華，下午5時30分各別在朴子市競選總部、民雄鄉日式招待所集合，參加者可獲得夜光版洋流風車，每一個風車皆為手工製作，目前正在趕工，因此數量有限，先到先得，希望用歡樂正向的方式，鼓勵大家返鄉投票。

民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘明晚將舉辦選前之夜遊行，今天攜手活力團隊成員呼籲鄉親返鄉投票。記者黃于凡／攝影