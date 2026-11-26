繼民進黨台北市長候選人沈伯洋昨因封路爭議取消選前之夜，民進黨新竹市長候選人莊競程今也宣布取消明晚選前之夜遊行，改以車隊掃街方式舉行。莊競程指控，遭匿名帳號散播「封街」不實訊息，為避免無謂的網路對立，決定調整活動方式。

選戰進入最後倒數，沈伯洋原訂明晚在台北市仁愛路舉辦「市民之夜」，因提前封路搭建舞台引發民怨，昨晚宣布取消活動，並連夜拆除舞台。無獨有偶，莊競程昨天才公布選前之夜歡樂遊行資訊，今天也宣布活動喊卡，改以車隊掃街向市民催票。

莊競程表示，昨天公布遊行資訊後，開始有大量匿名帳號在社群平台製造謠言、惡意帶風向，指控他故意「封街」造成交通癱瘓，但依照原先規畫及申請內容，選前之夜遊行並沒有封街安排。

莊競程強調，當市府詢問是否需要配合遊行隊伍同步調整交通號誌時，競選總部也特別強調「千萬不要」，遺憾的是，仍有許多匿名帳號在網路上惡意散播錯誤資訊。

莊競程說，他一直期待這場選戰是正向、快樂的，為避免造成無謂的網路對立，加上部分路段缺乏安全的人行道，因此決定取消原訂遊行，改以車隊掃街方式舉行，民眾也可透過網路直播參與。

莊競程表示，車掃路線將串連「新竹隊」11名市議員候選人的競選總部或指定應援點，終點設在關新公園，現場也將限量發放最終隱藏版吉祥物「呼呼飄帶」，盼市民共同走完選戰最後一哩路，11月28日踴躍出門投票。