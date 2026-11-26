新竹縣長候選人鄭朝方今天公布，選前之夜將打破傳統造勢框架，以「嘉年華」為核心概念，分別於下午5點半在「竹東客家戲曲公園」（溪南場）及晚上六點半在「竹北縣政六路」（溪北場）盛大登場。鄭朝方強調，選舉也可以很歡樂，邀請鄉親攜家帶眷共同參與，在音樂與笑容中迎接新竹縣的新方向。

鄭朝方透露，選前之夜的舞台設計，源自選戰期間陸續亮相的五款風格飄帶，將深受支持者喜愛的飄帶放大，化為巨型舞台裝置，延續競選活動一貫的美學風格。他也特別邀請尚未集齊五款飄帶的朋友，來到選前之夜與巨型飄帶合影打卡，一同留下美好回憶。

鄭朝方表示，本次選前之夜也將延續飄帶行動，號召所有認同他的「縣民主委」、「建設喜歡者」、「活動愛好者」、「政策受惠者」及「朝方飄帶持有者」共同參與。現場服務台將限量發放萬條特別紀念款風格飄帶，每人限領一條，送完為止，讓鄉親將飄帶繫在手腕、包包或應援物上，展現屬於新竹縣的活力。

​延續一貫的藝文美學與正向力量，鄭朝方更向所有「縣民主委」發出音樂召集令，歡迎大家帶著拇指琴、直笛，或是任何熟悉的樂器來到嘉年華現場，一起演奏競選主題曲「新方向」，將對家鄉的希望與力量化作跳動的音符，打造成一場屬於全體縣民的「全民演奏會」，用最動人的樂聲奏響新竹縣的夜空；隨後現場更將迎來溫暖感動的全民大合唱「快樂天堂」，邀請所有鄉親齊聲高歌，為家鄉獻上最美好的祝福。

​此外，鄭朝方也熱情邀請全台各地與全縣鄉親，週五白天先來一趟「竹北微旅行」，親身走訪竹北近年蛻變的公園綠地、水圳廊道與生活建設，親眼見證「會做事、帶來改變」的竹北經驗，傍晚再一路加入溪南場與溪北場的嘉年華盛會。

鄭朝方強調，選舉也可以很歡樂，邀請鄉親攜家帶眷共同參與，在音樂與笑容中迎接新竹縣的新方向。圖／鄭朝方競辦提供

鄭朝方歡迎民眾帶著拇指琴、直笛，或是任何熟悉的樂器來到嘉年華現場，一起演奏競選主題曲「新方向」。圖／鄭朝方競辦提供

新竹縣長候選人鄭朝方今天公布，選前之夜將打破傳統造勢框架，以「嘉年華」為核心概念。圖／鄭朝方競辦提供