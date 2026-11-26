距離2026選舉投票日不到48小時，彰化縣長王惠美錄製短影音，喊出招牌口號「美好彰化，希望城市，需要魏平政帶領大家，一起繼續努力。」正式宣布交棒縣長候選人魏平政，呼籲縣民票投已經做好準備的他。

王惠美挺魏短影音今透過LINE、Messenger等通訊軟體平台發送到網路用戶載具，內容大致為「感謝鄉親8年來，對我惠美的支持。惠美跟縣府團隊一步一腳印，從都市計畫、交通建設、產業發展，一直到教育社會福利，努力為我們彰化，奠定一個為我們未來發展的基礎，希望我們下一代，可以留在我們彰化，在地就業，享受到我們宜居生活的好環境。」

王惠美說，彰化縣政要繼續向前走，需要一個有遠見、可以承擔責任的人來擔任縣長，魏平政提出關於彰化縣人口提升、產業轉型、交通擴張跟彰化這個城市升級的規畫，對彰化未來發展做好了準備，是彰化未來縣長的優秀人選，如果他能當選縣長一定很有作為。美好彰化、希望城市，需要魏平政帶領大家一起繼續努力。

王惠美表示，11月28號是投票日，彰化要更好，請大家要出門去投票，支持縣長候選人登記第2號魏平政、魏平政，拜託大家，感謝大家。

魏平政競選以來一直苦於黨內整合，縣長王惠美不擔任競選總部總幹事，國民黨主席鄭麗文親自領軍，被藍營視為地方分裂，最後關頭在黨中央及黨內大老極力勸說下，11月14日王惠美開始為魏平政站台助選，今公開助選影片，為團結藍營注入強心針。