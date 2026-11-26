民進黨新竹市長候選人莊競程質疑市府讓第一線公務員承擔不必要的壓力，爭取連任的新竹市長高虹安競選總部今駁斥，細數任內提高健檢補助、調升基層薪資及推動多元留才等政績，反批民進黨與莊競程「打人喊救人」，早已引起公務人員反彈。

高虹安競總指出，高虹安任內4年從基層照顧到專業留才全面升級，健康照護方面，率先將心理健康檢查納入補助範圍，結合員工協助方案提供專業諮商服務，並將主管健檢補助從4500元逐步提升至8000元，放寬40歲以上約聘僱及約用人員適用條件。今年10月更宣布加碼1500萬元，明年起全面調升公教警消健檢補助。

留才與招募方面，市府將約用人員起薪提升至3萬1449元，並推動一般及工程技術類約用人員專業分級給薪制度，去年9月起調升工程技術約用人員薪資，晉級後最高可達近6萬元；今年起全面推動多元留才措施，包括績效獎勵等，提升市府團隊凝聚力。

此外，市府擴大彈性上下班機制，透過時段分流紓緩交通壓力，並針對孕期、育兒及有重大傷病照顧需求的同仁設置彈性工時，營造友善職場環境。

高虹安競總批評，過去民進黨林智堅市長任內，辦理活動常在假日大規模動員公務人員，高虹安上任後積極改革，也避免將過多非教育業務委由學校辦理，減輕公務人員負擔。

高虹安競總也指控，4年來民進黨民代與側翼不斷抹黑、攻擊及羞辱市府團隊，讓公務人員疲於澄清，以捍衛自身清白與尊嚴，如今民進黨與莊競程卻「打人喊救人」，相信早已引起不少公務人員反彈。

高虹安競總表示，高虹安感念公務人員辛勞，除逢年過節致贈禮品表達感謝，市府每年也舉辦員工家庭日，今年更安排同仁攜家眷前往六福村遊玩，鼓勵同仁兼顧工作與家庭生活。

未來4年，高虹安將規畫進一步提升公務人員福利、擴大多元留才，打造「照顧同仁全台最優」的新竹市政府。