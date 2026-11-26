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鄭朝方赴五峰矮靈祭 提原鄉政策盼部落參與決策
民進黨新竹縣長候選人鄭朝方今天表示，日前前往五峰鄉，參與賽夏族矮靈祭活動，未來將推動部落參與縣政決策，並改善原鄉交通、醫療及文化傳承等需求。
鄭朝方競選團隊今天發布新聞稿表示，鄭朝方感謝族人守護傳統文化，他也主張未來縣府在制定原鄉政策及編列預算前，應與部落、原住民族團體及鄉公所討論，讓地方參與決策，涉及土地與文化的公共建設也應提前溝通。
鄭朝方指出，將依各部落需求規劃彈性交通接駁，協助長者就醫、學生通學及居民返家，並強化巡迴醫療、長照服務，以及山區道路、通訊與防災應變能力。
鄭朝方表示，族語傳承、文化紀錄及地方產業發展應尊重部落自主，縣府提供經費與行政支持，協助培育文化及產業人才，增加青年返鄉就業機會。
鄭朝方說，也將關注居住在城鎮的原住民族家庭需求，促進學校與部落合作，讓不同族群的孩子認識彼此文化，並讓原住民族在公共事務中有更多參與機會。
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