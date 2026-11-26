九合一選舉本周六登場，新竹縣藍綠白三陣營明晚各自展開選前之夜，國民黨徐欣瑩攜吳旭智舉辦團結音樂會；民進黨鄭朝方、曾聖凱推出溪南、溪北雙場嘉年華；民眾黨邱臣遠則邀柯文哲、黃國昌助陣車掃。仍在絕食住院的徐欣瑩能否現身，成為選前焦點。

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩、竹北市長候選人吳旭智，明天下午5時30分將在竹北市義民中學後方停車場舉辦「國民黨大團結」選前之夜暨團結同欣音樂會，下午5時45分起安排精彩表演，晚間6時40分至8時為團結之夜，接續舉辦同欣音樂會，邀請AN2ATIX、施文彬、DJ Laura、金智娟及Replay樂團登台演出。

不過徐欣瑩因不滿李姓助理遭檢警搜索，自20日晚間起展開絕食抗議，23日凌晨因身體不適緊急送醫，目前仍在住院中，近日由新竹縣長楊文科、胞弟徐世勳等人代為掃街拜票。選前最後一場大型造勢活動，徐欣瑩能否親自登台向支持者喊話，備受外界關注。

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方則打破傳統造勢形式，與竹北市長候選人曾聖凱舉辦選前之夜，主打「嘉年華」概念，明天下午5時30分在竹東客家戲曲公園舉辦溪南場，晚間6時30分在竹北市縣政六路舉辦溪北場。

鄭朝方透露，選前之夜將把選戰期間推出的5款風格飄帶放大，化為巨型舞台裝置，現場也將限量發送1萬條紀念款飄帶，每人限領1條。他更邀請支持者自備拇指琴、直笛等樂器，共同演奏競選主題曲「新方向」，並安排全民大合唱「快樂天堂」，盼將選前之夜打造成全民演奏會。

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠則有別於藍綠兩陣營的定點造勢，推出「搶救臣遠大作戰」，邀請民眾黨創黨主席柯文哲、主席黃國昌助選，晚間6時15分安排媒體聯訪，6時30分自邱臣遠競選總部出發，展開長達3小時的車隊掃街。

車隊預計晚間7時10分抵達民眾黨新竹黨部，與支持者組成的機車車隊會合，晚間8時柯文哲將於斗崙清水祖師廟加入車隊，沿途行經竹北高鐵特區、縣治重畫區及市區主要道路，晚間9時30分返回競選總部，並開放支持者拍照，預計晚間9時55分結束活動。

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠明晚將舉辦「搶救臣遠大作戰」，邀請柯文哲、黃國昌助陣，展開3小時車隊掃街拜票。圖／邱臣遠競辦提供