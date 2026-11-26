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王美惠把握選前倒數持續車掃 選前之夜中央噴水圓環北側集結
選戰倒數2天，嘉義市長候選人王美惠今天持續合體市議員候選人展開車隊掃街，穿梭嘉義市大街小巷，向沿途鄉親揮手問候。明晚選前之夜，王美惠競選團隊將於晚間6時30分自公明路競選總部前出發。
王美惠表示，連日來的車掃行程中，看見一張張熟悉的臉孔，感受到鄉親的熱情與鼓勵，內心充滿感動與感謝，也格外珍惜多年來與鄉親累積的深厚情感。競選團隊也將這些天車掃的動人畫面剪輯成影片，於社群平台發布，引起許多網友共鳴，紛紛留言分享對嘉義這片土地的深厚情感。
明天選前之夜，王美惠競選團隊將於晚間6時30分自公明路競選總部前出發，車隊繞行嘉義市區，最後抵達中央噴水圓環北側，鄰近新台灣餅舖處，王美惠邀請民眾一同參與，為這次選舉畫下最燦爛，最難忘的句點。
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