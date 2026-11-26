11月28日九合一選舉投票日將至，台南市選委會表示，市長選舉人數共156萬8248人，其中永康區以19萬7575人居全市之冠，安南區16萬9034人、東區14萬7796人分居第2、3名，是3大票倉，將選出市長1人、區域市議員55人、平地原住民議員1人、山地原住民議員1人，里長650人。

南市選委會統計，此次市長選舉人數156萬8248人，市議員選舉人數156萬4523人，里長選舉人數155萬8477人；全國性公民投票第22案投票權人數則有159萬9159人。選委會表示，年滿20歲的選舉人可領取市長、市議員及里長選舉票以及公投票；年滿18歲，未受監護宣告者，有公民投票權。

台南市選舉人數呈現明顯集中現象，永康、安南、東區、北區及南區是5大票倉，分別有19萬7575人、16萬9034人、14萬7796人、10萬6829人及10萬3890人，合計72萬5124人，占全市市長選舉人數46.2%，接近全市一半。

市議員選舉方面共分13個選舉區，第1選區投票人數15萬6726人、第2選區13萬4026人、第3選區9萬8631人、第4選區2萬9113人、第5選區14萬1623人、第6選區16萬7946人、第7選區19萬5210人、第8選區16萬6588人、第9選區16萬3568人、第10選區14萬6574人、第11選區15萬6892人；第12選區（平地原住民）3559人、第13選區（山地原住民）4067人。

南市選委會表示，選舉將於28日上午8時至下午4時舉行，共設1563個投開票所，新增16個投開票所，為保障原住民投票權益，設置原住民投票所。針對「同一里內僅有1名原住民選舉人」，為保障投票秘密，實施「分赴兩地投票」配套（市長、里長及公投票於原戶籍地投票所投票；原住民市議員票則前往鄰近指定投票所投票）。受影響的原住民選舉人本次會收到2張地方公職人員選舉投票通知單，請務必看清通知單上載明的兩個投票地點分別前往投票。

選委會提醒，投票日凌晨0時起，政黨及任何人均不得從事競選或助選活動，也不得透過通訊軟體或社群網站轉發助選圖文，包括以手機簡訊、Facebook、LINE、Instagram、Threads…等方式進行拉票，違者將處50萬元以上、500萬元以下罰鍰。

投票前應留意相關規定，手機等行動裝置須先關機才能攜入投票所，也可放置於投票所外保管籃；不得穿戴或攜帶標示政黨、政治團體或候選人的旗幟、徽章、口罩及服飾進入投開票所。

投票時不得將選票以外物品投入票匭或故意撕毀選票，違者處5000元以上、5萬元以下罰鍰；不得亮票，違者可處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金；選票也不得攜出投票所，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。圈選時應使用投票所提供的圈選工具，不得使用私章或按指印，以免影響選票效力。

台南市九合一選舉選票昨天已配送至各區公所，今天將進行點票作業。圖／台南市選委會提供

台南市九合一選舉選票昨天已配送至各區公所，今天將進行點票作業。圖／台南市選委會提供