民進黨竹北市長候選人曾聖凱今天偕民進黨市民代表候選人楊士學、陳禹同、林祖誼、謝育豪等舉行記者會，針對陳冠宇、黃郁雯、張益豪三位候選人連續三天開記者會的說法，逐一以公開紀錄回應，強調選舉可以激烈，但不能沒有人性底線。

對此，陳冠宇、黃郁雯、張益豪今天回應，認為民進黨籍候選人們今天針對個人批鬥大會「不值得回應」，同時呼籲請民進黨籍候選人們針對他們過往提出的竹北市政議題，提出更積極深度的觀點，切勿為了政治攻防作打手。

針對陳冠宇，楊士學指出，新竹地檢署8月31日已依貪汙治罪條例等罪嫌將他起訴，認定他以不實租約申領為民服務費10萬餘元。有無犯罪由法院認定，但團隊質疑他至今未向選民說明；聯盟標榜跨黨派，卻已公開表態支持徐欣瑩。

針對國民黨籍的黃郁雯，陳禹同批評她3度把未經查證的說法搬上記者會。包含竹北市公所11月6日已當面澄清「市長室花費兩千多萬元裝潢」並非事實，她11月20日仍稱「千萬公帑裝潢辦公室」，至今未見提出文件。其次，她11月23日引用匿名網站自稱爆料者的貼文，自己也承認仍待查證。

最後，她25日出席的記者會播放徐欣瑩助理影片，稱偵訊無律師陪同；但新竹地檢署昨天即說明，訊問中家屬委任的律師已入庭，自晚間9時28分諭知交保至凌晨2時09分改限制住居，先後共有兩位律師在場。團隊並質疑，10萬元保金為何徐欣瑩在地檢署前面靜坐四個多小時卻不幫忙辦理？再質疑徐欣瑩團隊不斷誣衊司法人員到底是何居心？

針對張益豪，林祖誼指出，媒體稱他「追隨鄭朝方8年」，但依其自述，他任機要秘書僅僅10個月就離開，至今已離開3年，他一直表示對市政多嫻熟，根本並非事實，張益豪為了自身選舉，政治立場丕變，投奔敵營，在職場中沒有職業道德、也出賣他自己的理想，相信以後沒人敢跟他有任何接觸。

曾聖凱最後表示「選舉有輸贏，人的尊嚴有底線。他想讓孩子看到，被抹黑的人可以站得直，講道理的人不會輸。」他感謝所有代表的支持，也懇請市民出門投票，支持2號曾聖凱與民進黨提名的代表候選人。