台中市長候選人何欣純財產申報資料引發爭議，國民黨台北市議員柳采葳今舉行記者會質疑，何欣純任立法院交通委員會委員、監督交通部期間，丈夫謝俊雄短短三個月內有120筆陽明海運股票交易紀錄，買進金額超過千萬元，而陽明海運的大股東就是交通部。她質疑，一個是立法院的交通監督權，另外一個是家庭的金融投資利益，兩者之間的防火牆設在哪？

柳采葳指出，根據何欣純的財產申報資料，丈夫謝俊雄十年內股票交易多達3206筆，累計成交金額8.3億元；其中僅一年就交易970筆，成交金額高達2.75億元，平均每個交易日將近4筆，還涉及融資、融券及當沖。如此高頻率、高金額的金融交易，有無涉利益迴避？何欣純在過程中，有無私下給丈夫一些訊息呢？這是台中市民必須檢視的。

對於陽明海運交易，柳采葳提出四點質疑：何欣純是否曾經取得與陽明海運相關的非公開資訊？是否曾經參與相關預算、政策及議案的審查？是否曾經主動申報利益關係或進行迴避？夫妻之間是否建立公務資訊的防火牆？「太太監督交通部，但是先生卻頻繁購買交通部持股的企業，何欣純難道不用說明清楚？」

柳采葳也點出「九天價差178萬元」的交易。她說明，謝俊雄以約681萬元買進20張高力股票，九天後以858萬元全數賣出，價差將近178萬元，約26%。「投資獲利本身當然並不違法，但這些資訊到底是從哪邊來？是不是就是從枕邊人何欣純來？」

柳采葳表示，根據資料，何欣純的丈夫過去曾因標案行賄判刑確定，並有違反「利益衝突迴避法」遭裁罰950萬元的紀錄。面對這樣的過往，社會用更嚴格、更廉政的標準來看待每一位公職人員，難道不合理？過去何欣純握有監督權就已有如此龐大爭議；未來若握有行政權，如何向市民保證會進行利益衝突迴避？

柳采葳批評，何欣純團隊不僅不願正面回應爭議，還想用模糊的態度、貼標籤的方式面對這議題。財產申報是義務，但是利益迴避才是最重要的廉政考驗，何欣純完全不願具體說明、不願正面面對台中市民，「這樣的候選人，完全不值得台中市民信任」。