民進黨台北市長候選人沈伯洋原定明天在台北市議會前舉辦選前之夜活動，因交管範圍過大引發議論，昨晚宣布取消活動；前台北市警所長陳以雯今早在臉書發文，說明大型活動規劃背後，有許多基層警察勤務被徹底翻盤，「基層警察的休假與尊嚴難道就這樣說改就改？」再度引發關注。

據悉，陳以雯曾任台北市警局文山第一分局萬芳派出所所長、北投分局關渡派出所所長，2024年2月調任士林分局警務員，今年6月從士林分局離職。她今早以臉書帳號「陳所長」發文，針對沈伯洋昨晚突然宣布取消選前之夜活動事件表示看法，引發關注。

貼文內容如下：

我是陳所長，我曾任台北市政府警察局的派出所所長。我人現在西班牙，我是台北市市民，但我今年無法回去，也不會回去投票。

雖然這屆台北市長選舉我無法回去投票，但身為一個在台北生活工作、過去也在警察局交通組與派出所第一線待過警務人員，看到這幾小時台北街頭的新聞，實在忍不住想說幾句話。

很多人只看到政治人物在鏡頭前道歉、連夜拆舞台，卻不知道這背後有多少基層警察的勤務已經被徹底翻盤。

​要在台北辦一場大型造勢，背後有兩道白紙黑字的硬規定：第一，「集會遊行法」規定「6日前」要申請許可；第二，台北市臨時使用道路（路權）規定「7日至30日前」要上網搶件。

​這兩套系統，在台北實施了這麼多年，規則對所有陣營都是公開、透明、一視同仁的。誰在30天前凌晨準時守在電腦前規劃、誰提前做好交通維持計畫，路權就是誰的。

​這一次，一方照著遊戲規則提前把路權申請下來；另一方沒搶到理想的場地，轉而申請在仁愛路四段、逸仙路口這種交通大動脈「封路4天」搭舞台。結果上班日第一天，周邊車流回堵、公車改道、市民罵聲一片、警務人員爆肝加班、警察站路口累翻，晚上才急忙連夜拆舞台喊卡，同時把原因歸咎於「其他場地都被借走了」。

外界可能不知道，一旦這種跨4天、封閉主幹道的專案核准下來，整個警察體系是怎麼運轉的：

首當其衝的就是轄區分局的交通組與督察組承辦人，從交通會勘、動線規劃、調撥車道到警力部署，不知道開了多少次會、熬夜畫了多少張規劃圖；接著，各派出所所長必須依據分局的規劃表，把原本正常的輪休全部打散，重新編排「專案勤務表」。

​多少基層同仁為了這場長達4天的交管與選前之夜，原本排好的休假被停休、家庭聚會取消，準備好要在寒風中連續站崗十幾個小時、應付塞車民怨與維安重任。​結果呢？封路第一天上班日交通大打結、市民罵聲一片，主辦方晚上才突然宣布「為了市民交通忍痛取消、連夜拆台」。

有人在鏡頭前演了一齣「體貼市民」的戲，但基層警察的勤務表呢？勤務表早就發出去了！停休的同仁不可能「原地放假」，督察組、交通組和承辦人各派出所長現在半夜還得重新改班、重排人力、處理各種勤務銜接的混亂。基層警察的休假與尊嚴，難道就是這樣被拿來陪葬、說改就改的嗎？

​我想問大家一問題：在這個社會裡，機會到底是留給「按部就班、提前準備好的人」？還是只要「夠會鑽、夠會講、夠會用悲情牌把自己的規劃失誤翻轉成被打壓」，就可以不用為造成的社會與警政成本負責？

​我人在國外，單純以之前任所長、交通組警官、也是台北市民的身分提出疑問。台灣現在的輿論場，到底是看重「專業、準備與對基層的尊重」，還是比較買單「眼淚與公關翻轉」？