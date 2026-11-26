九合一大選本周六登場，新竹市長選戰進入最後衝刺，爭取連任的高虹安明晚將在孔廟舉辦「新竹挺安」跨黨派大團結造勢，民眾黨創黨主席柯文哲將到場助講；民進黨新竹市長候選人莊競程則攜妻兒在關新地區舉辦歡樂遊行，邀劇團表演馬戲、雜耍，雙方以不同方式催出選票。

高虹安競選總部指出，選前最後關鍵時刻，明晚將在新竹孔廟舉辦「選前之夜─新竹挺安」跨黨派大團結造勢活動，預計晚間6點開放民眾進場、7點正式開始，安排藝人表演，並邀請園區同業公會前理事長謝其嘉、立委鄭正鈐及民眾黨創黨主席柯文哲接力助講。

柯文哲預計晚間7點30分登台，隨後由國民黨、民眾黨及無黨籍議員接力站台，高虹安預計晚間7點50分大進場，並發表選前最後懇託，最後全場合唱「新竹有安」，活動預計晚間8點10分結束。

高虹安競總表示，邀請關心下一代的家長、重視老年福利的長輩，以及支持市政建設、反對網路側翼抹黑霸凌的市民齊聚孔廟，展現跨黨派團結力量，共同守護新竹市未來。

民進黨新竹市長候選人莊競程則走溫馨親子路線，以兒子日前錄製拜票音檔中的一句「我把爸爸交給你們囉！」為選前之夜主題，明晚將攜妻子方心慧及兒子舉辦歡樂遊行，一家3口全員出動，並邀請支持者自製3號應援小物，參與遊行還可獲得限量隱藏版「呼呼飄帶」。

莊競程表示，希望選戰回歸正向、希望及政策討論，投票前最後一晚也要帶給市民歡樂，因此特別與「好玩的劇團」合作，遊行隊伍將穿插馬戲、雜耍、小丑表演及炫光特技，邀請不同世代市民共同參與。

遊行隊伍預計明晚6點半在關新路競選總部前集結，7點出發，沿途行經關東路、關新北路、新莊街、關新二街及關新東路等路段，最後返回競選總部。莊競程也呼籲市民28日踴躍出門投票，用選票決定城市未來。