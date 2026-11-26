新竹縣長參選人徐欣瑩競選團隊小編遭帶往新竹地檢署偵訊、競選總部電腦遭扣押。國民黨今舉行記者會，律師徐豪駿表示，小編在夜間、沒有律師的情況下受訊問，競選總部電腦也遭全面扣押，律師團隊已整理檢警違法的15點可疑事項向地檢署提告，「遲來的正義不叫正義，都選完了不叫正義。」

徐豪駿說明，11月9日一位「藍色天空」網友在社群平台發布某媒體人的不雅影片，之後在PTT、Dcard、Threads流傳很久，也傳到新竹縣民身上，包括徐欣瑩的小編。小編只是轉貼，問了一句「這件事情是真的嗎？」11月20日晚間就被帶往新竹地檢署。

他強調，「影片不是我們做的，影片也不是我們散布的，網站也不是我們架的，跟我們一點關係都沒有。」對於小編就是「藍天」本人的說法，這是個謠言，「如果我問也是一句，然後我就可以被抓走喔？這合理嗎？太誇張了。」徐欣瑩因絕食仍在醫院，律師團隊代她對「假案大辦、小案硬辦」提出嚴正抗議。

徐豪駿指出，依地檢署公布的時序，警方詢問從下午5時40幾分開始，但新竹11月20日的日落時間是5時8分，「小編是在夜間受詢問」。小編剛滿20歲、沒有任何刑事偵查經驗，警方說可以讓她請律師，「但只等妳四小時」，她最後在夜間、沒有律師的情況下接受詢問。地檢署新聞稿也說8點多有律師到場，但「也不到四小時」。

徐豪駿也質疑扣押範圍，20日競選總部的電腦被收走，裡面有文宣、聯絡資料及財務資料，「接下來我們要怎麼申報？」他表示，搜索票應是針對小編個人，小編當場也說這些不是她的個人物品，結果還是被扣押，這是違法扣押，完全違反比例原則，而且是「意圖使人不當選」。

對於「認罪才放出來」的說法，徐豪駿駁斥，小編沒有認罪，也拿不出10萬元交保，選舉期間的檢警行為，在其他國家須由另一個獨立委員會檢視，「不是你檢警調隨便就把人押起來、抓起來」。