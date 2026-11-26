選戰最後關鍵時刻，國民黨今公布最新彰化縣競選影片，縣長王惠美站出來力挺彰化縣長候選人魏平政，「美好彰化，希望城市，需要魏平政帶領大家繼續努力，」台北市議員柳采葳表示，這兩支影片「意義重大」，王惠美縣長不僅站出來力挺，也訴說魏平政「非常優秀而且專業的特質」。她邀請所有彰化人，「11月28日，我們一起出門投票，投下最正確的一票。」

在「縣長的懇託」影片中，王惠美感謝鄉親這八年來的支持。她表示，她和縣府團隊一步一腳印，在都市計畫、交通建設、產業發展，以及教育與社會福利上努力，為彰化奠定未來發展的基礎。她強調：「彰化縣政要繼續向前走，需要一位有遠見、能承擔責任的人來擔任縣長，如果他能當選縣長，一定會很有作為。」

魏平政在影片中回應「在王縣長堅實的基礎之下，繼續建設彰化，讓彰化起飛，讓彰化更有未來、更好。」他說，「我已經準備好了，我相信我是王惠美縣長唯一最好的接棒者。」王惠美最後呼籲「1128是投票日，彰化要更好，請大家踴躍出門投票，支持縣長候選人2號魏平政。」影片配文寫道「謝謝縣長的懇託，平政準備好了。」

在「接棒」影片中，魏平政以王惠美縣長的一句話開場「關鍵時候，我們要站出來。」他表示，這一票不是選平政一個人而已，選的是彰化未來4年、8年、20年的發展。「如果你要有一個有規劃能力、有執行能力、有國際觀的，請支持彰化縣長候選人2號魏平政。我一定會努力來建設彰化，讓彰化有更美好的未來。」