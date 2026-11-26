選舉倒數2天，民眾黨新竹市5名議員候選人今聯合召開「勝選，缺你一票！」記者會，細數市長高虹安4年來在教育、交通、社福、地方建設及財政等政績，並呼籲市民即使天氣濕冷，28日也要風雨無阻出門投票，守護新竹市4年來的建設成果。

山地原住民市議員候選人趙若芸表示，選舉進入最後關頭，雖然本周天氣偏濕冷，仍拜託市民踴躍投票。高虹安執政4年來，提升及開辦多項原住民族補助，並下修多項社會福利資格，讓原住民族長輩年滿55歲即可享有，呼籲原住民族同胞集中選票支持高虹安。

東區市議員候選人宋品瑩指出，4年來與高虹安攜手推動生生喝鮮奶延伸至國中、興辦數位實中、建華國中改制完全中學及市立高中增班，其中市立高中自113至116學年度累計增加32班、逾1010個招生名額。她強調，新竹市教育不能走回頭路，盼市民支持高虹安打造「新竹好學2.0」。

香山區市議員候選人葉國文表示，高虹安任內推動香山菜市場評估，完成香山運動場風雨球場、操場及香山運動館，並改善中華路四至六段、增設YouBike站點、建置公托及改善校舍與通學步道。他承諾，若當選議員，將督促市府加速完成香山各項建設。

南區市議員候選人李玫指出，高虹安上任後成立交通改善小組，4年來開闢7條新路，完善新竹市路網，未來4年也規畫智慧交控中心、AI號誌及不斷電系統、打通重要巷道等政策，盼市民用選票讓交通改善持續推進。

北區市議員候選人蔡文盛則批評，民進黨新竹市長候選人莊競程過去反對普發現金，如今卻喊出加碼普發1萬元；反觀高虹安任內促成財劃法修法，讓新竹市統籌分配款每年增加逾200億元，並還債百億元，達成睽違30年的零負債，今年已普發5000元，明年也規畫普發6000元。

5名議員候選人共同喊話「勝選，缺你一票！」呼籲支持者把握最後時刻拉票、催票、顧票，即使投票日已有出遊或其他安排，也務必先投完票再出門，共同守護新竹市的建設成果及社會福利。