立法院民進黨團總召蔡其昌立委今天上午到基隆與民進黨市長候選人童子瑋車隊掃街，雖有下雨，但民眾不減熱情，沿途鞭炮聲不絕於耳，民眾高喊凍蒜。針對沈伯洋取消選前之夜，蔡其昌說，台灣民主已經走到現在，還用把場地統統借起來的方式，很難想像，小水滴們憤恨不平；童子瑋則表示，「選前之夜」基隆也有類似情形，選前一周就是借不到，不知為何。

民進黨台北市長候選人沈伯洋於昨晚宣布取消選前之夜活動，並發短片稱其他場地全被借走，引起支持者嘩然，並質疑蔣萬安這次的選前之夜的凱道路權申請時間。

蔡其昌說，所有的小水滴們及全台灣沈伯洋的支持者，心中一定是感到憤恨不平，因為台北市長是蔣萬安，在場地運用上占最大的優勢，當然會讓小水滴們感到不公平，台灣民主已經走到現在，還用把場地統統借起來的方式，很難想像。

蔡其昌表示，國民黨在台北市執政這麼久，連台北市都弄出不出一個大場地讓大家辦活動的大型場地，這也是很奇怪的事，這表示過去的市政，欠缺某一方面的規畫，台灣幾乎每2年有一次大型選舉，為何連大型場地都會出現今天這樣的問題。

蔡其昌說，台北沈伯洋和基隆童子瑋在內的候選人，民進黨還是打一場溫暖、正向、不扭曲、不攻擊、不抹黑的選舉，「選舉不是看選前之夜，選舉是看開票結果。」如果心中無法接受，就用投票來改變不公平。

童子瑋的造勢晚會已在22日晚間在國門廣場舉行，現任賴清德總統、前總統蔡英文及沈伯洋等都到場站台，童子瑋說，「我們沒有辦法辦選前之夜，就是因為基隆也有類似的情形，我們畢竟不是基隆市政府，不知為何，就是借不到選前這整個禮拜。」

「把人家競選總統前的道路都借走，感覺有點像威權體制的模式，不管是不是從政人士都會感到忿恨不平。」童子瑋說，22日晚會當天，國門廣場旁邊路權都借不到，但變通用大螢幕播送現場畫面，仍吸引很多民眾擠爆現場。

27日晚童子瑋的選前目前計畫自行車隊市區大掃街；謝國樑的選前團結造勢晚會原來也預定今晚7時要在國門廣場舉行，但因報名人數超過1萬2千人，後來緊急改到「麵粉場」的大廣場。

立法院民進黨團總召蔡其昌立委今天上午到基隆與民進黨市長候選人童子瑋車隊掃街。記者游明煌／攝影

立法院民進黨團總召蔡其昌立委今天上午到基隆與民進黨市長候選人童子瑋車隊掃街。記者游明煌／攝影